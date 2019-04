Sur les toits du marché couvert d'Anderlecht, Steven Beckers, un architecte fervent défenseur des technologies propres, a imaginé une ferme où pisciculture et horticulture se combinent à merveille. Trois chefs étoilés de notre capitale en ont cuisiné le produit-phare, le bar rayé.

Dans la sphère de l'architecture, Steven Beckers occupe une place à part. Plus qu'aux bâtiments eux-mêmes, il s'intéresse à l'impact de ceux-ci sur l'environnement et met en oeuvre toutes les technologies disponibles pour limiter leur empreinte écologique. Parmi les projets emblématiques auxquels il a contribué, on notera par exemple la rénovation du Berlaymont. Avec son infrastructure d'élevage et de culture installée en toiture de l'abattoir d'Anderlecht (*), inaugurée en 2018, Steven Beckers a cependant franchi une étape supplémentaire. A savoir créer un réseau de fermes urbaines, " aquaponiques " - un système qui associe la culture de plantes et l'élevage de poissons - et durables dans les grandes villes.

...