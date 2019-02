Le Brussels Beer Challenge, une compétition taillée sur mesure pour les Belges

Pas moins de 40 brasseries y sont installées, dont la plus ancienne de Belgique, la Brasserie Dubuisson créatrice de la Bush, et de ses dérivés dont la Pêche Mel Bush, bien connue pour son goût fruité.

L'objectif du Brussels Beer Challenge est de permettre aux brasseurs de mettre en valeur leurs produits. Des dégustateurs professionnels feront le déplacement pour goûter et évaluer les différentes bières en course. Comme en sport, la meilleure bière de chaque catégorie recevra une médaille d'or, la deuxième une médaille d'argent et la troisième une de bronze. Les organisateurs veulent que la compétition soit "l'ambassadrice d'une culture de la bière florissante".

Quelque 50 pays présenteront les 1.500 bières du Brussels Beer Challenge. Les résultats seront connus à l'occasion du salon Horeca Expo de Gand qui aura lieu du 17 au 21 novembre 2019. L'année dernière, la Belgique avait remporté 65 médailles lors de l'évènement. Elle s'était placée première devant les Etats-Unis et le Brésil.