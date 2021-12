Le Brussels Beer Project produira désormais des bières de fermentation spontanée et mixte sur son site de Dansaert à Bruxelles. Les deux premiers breuvages seront disponibles à partir du 9 décembre.

La plus ancienne brasserie de Bruxelles, Cantillon, était jusqu'ici la seule brasserie de lambic encore présente dans la capitale. Les autres spécialistes belges de cette bière acide sont situés pour la plupart dans le Pajottenland (Brabant flamand).

Le Brussels Beer Project a acquis deux cuves ouvertes et mobiles, pouvant accueillir un brassin de mille litres. Une fois dans cette cuve, la mixture refroidit à l'air ambiant. Le résultat est ensuite entreposé pour fermentation dans des fûts de chêne

Les premiers brassins ont débuté en janvier 2020 et le BBP a entamé en novembre dernier la troisième saison de ce type de bières conçues à la période froide. Les deux premiers breuvages, un lambic vieilli et maturé dans un foudre italien de grappa, et un autre associé pour moitié à un cidre de poire et de pomme, seront disponibles à partir du 9 décembre.

.

La brasserie de la rue Antoine Dansaert a été ouverte en 2015. Dans le courant de ce mois de décembre, la nouvelle brasserie du BBP, située quai Biestebroeck à Anderlecht, sera opérationnelle.

Dansaert se consacrera donc uniquement à la production de fermentation spontanée et ce programme de bières prendra même le nom de l'ancien parlementaire. La capacité sera de mille hectolitres chaque année. Une gueuze, résultat d'un assemblage de lambics allant jusqu'à trois ans d'âge, est attendue au plus tôt à l'automne 2022, mais l'ambition des responsables du BBP n'est pas de réaliser une vieille gueuze, produit cher aux brasseurs du Pajottenland et à Cantillon.

Sebastien Morvan © FRÉDÉRIC RAEVENS

"Nous avons énormément de respect pour tous les brasseurs de lambic et de gueuze et on ne prétend pas faire mieux. On veut juste faire les choses à notre manière", explique Sébastien Morvan, cofondateur du BBP.

Son binôme, Olivier de Brauwere, a établi une comparaison avec le vin nature "qui attire un public ultra divers et contemporain". "C'est ce que l'on veut faire avec Dansaert."

Le duo promet donc "d'autres surprises" comme des fermentations avec des fruits insolites ou des champignons.

La plus ancienne brasserie de Bruxelles, Cantillon, était jusqu'ici la seule brasserie de lambic encore présente dans la capitale. Les autres spécialistes belges de cette bière acide sont situés pour la plupart dans le Pajottenland (Brabant flamand). Le Brussels Beer Project a acquis deux cuves ouvertes et mobiles, pouvant accueillir un brassin de mille litres. Une fois dans cette cuve, la mixture refroidit à l'air ambiant. Le résultat est ensuite entreposé pour fermentation dans des fûts de chêneLes premiers brassins ont débuté en janvier 2020 et le BBP a entamé en novembre dernier la troisième saison de ce type de bières conçues à la période froide. Les deux premiers breuvages, un lambic vieilli et maturé dans un foudre italien de grappa, et un autre associé pour moitié à un cidre de poire et de pomme, seront disponibles à partir du 9 décembre.. La brasserie de la rue Antoine Dansaert a été ouverte en 2015. Dans le courant de ce mois de décembre, la nouvelle brasserie du BBP, située quai Biestebroeck à Anderlecht, sera opérationnelle. Dansaert se consacrera donc uniquement à la production de fermentation spontanée et ce programme de bières prendra même le nom de l'ancien parlementaire. La capacité sera de mille hectolitres chaque année. Une gueuze, résultat d'un assemblage de lambics allant jusqu'à trois ans d'âge, est attendue au plus tôt à l'automne 2022, mais l'ambition des responsables du BBP n'est pas de réaliser une vieille gueuze, produit cher aux brasseurs du Pajottenland et à Cantillon. "Nous avons énormément de respect pour tous les brasseurs de lambic et de gueuze et on ne prétend pas faire mieux. On veut juste faire les choses à notre manière", explique Sébastien Morvan, cofondateur du BBP. Son binôme, Olivier de Brauwere, a établi une comparaison avec le vin nature "qui attire un public ultra divers et contemporain". "C'est ce que l'on veut faire avec Dansaert." Le duo promet donc "d'autres surprises" comme des fermentations avec des fruits insolites ou des champignons.