Le célèbre guide gastronomique français Gault&Millau vendu à des Russes

"J'ai vendu 100% des actions du guide à une famille russe", a déclaré Côme de Chérisey, qui a été pendant plus de sept ans directeur et propriétaire du deuxième guide international après Michelin. Le montant de la transaction est confidentiel.

"J'ai contribué à l'internalisation et à la digitalisation du guide, il faut maintenant des moyens" pour les mener à bien, a-t-il expliqué. Les nouveaux propriétaires liés à la banque publique russe VTB vont investir "plusieurs millions d'euros à court terme".

Jacques Bally, qui a été le patron de la branche formation et conseil du groupe Ducasse, puis à la tête du groupe Sibuet avant de travailler à la reprise de Gault&Millau, devient le nouveau président du guide dont les investisseurs sont représentés par Vladislav Skvortsov, selon un communiqué de Gault&Millau. "Tout en restant fidèle aux valeurs historiques et aux fondamentaux qui ont fait de Gault&Millau les propagateurs de la Nouvelle Cuisine, nous avons de grands projets de développement en France et à l'étranger", a déclaré Jacques Bally, cité dans un communiqué.

Deuxième guide gastronomique après le Michelin, le Gault&Millau, "entreprise française de gastronomie internationale", a été lancé il y a 46 ans. Il est connu pour débusquer des chefs "qui poussent très loin leur créativité".

Le guide jaune est tiré à 40.000 exemplaires en France et présent dans 20 pays. La première édition russe du guide a été lancée en 2017.