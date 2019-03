Le chocolat, un remède miracle contre le stress

Les chercheurs du Loma Linda University Adventist Health Sciences Centre affirment que lorsque nous sommes stressés, nous pouvons prendre un morceau de chocolat afin de combattre et faire baisser cette montée de ce stress. Mais attention, seul le chocolat noir a cet effet positif ! Il vous faudra donc opter pour du chocolat noir avec plus de 70% de cacao.

Les scientifiques ont étudié les effets du cacao sur notre organisme. Plus la concentration en cacao est élevée, plus son impact sur notre mémoire, notre résistance et notre humeur est positif. Par le passé, seuls les effets des sucres, contenus dans le chocolat, avaient été étudiés. Il avait alors été démontré qu'une teneur en sucre importante avait un impact positif sur l'humeur.

Le chocolat noir a donc la particularité de réduire le stress, mais il a aussi un effet bénéfique sur notre organisme car contient de puissants agents antioxydants et anti-inflammatoires. Il aide aussi à perdre du poids, car la consommation de chocolat noir réduit l'envie de manger des aliments salés, sucrés et gras.

(avec Belga)