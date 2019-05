Grâce à un goût prononcé et une texture intéressante, ce légume de printemps s'adapte au temps capricieux. Il se consomme aussi bien chaud que cru. Polyvalent, il est aussi plein de surprises.

Le chou-fleur est riche en vitamine C, minéraux (potassium, magnésium, calcium) et fibres. Composé à plus de 90 % d'eau, il est aussi peu calorique. Il peut même être surprenant lorsqu'on le présente de façon originale. La preuve en plusieurs exemples crus et cuits:

...