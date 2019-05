View this post on Instagram

Awarded Best Vegan Restaurant of the world 🍴🌍 Number 7 in the Top 100 of Best Vegetables Restaurants Thanks @weresmartworld Also congrats 1 @restaurant_xavierpellicer 2 @restaurant_vrijmoed 3 restaurantladistillerie 4 @alain_passard 5 joia 6 @graanmarkt13 7 @humushortense 8 @arabelle_meirlaen 9 @delibrijezwolle 10 @nomacph @farmspirit for the Best of USA @restaurantbordeau for the Best of NL #1 #bestveganrestaurant #greenchef #plantbased #finedining #top100 #weresmartgreenguide #foodforchange #climatechange #zerowaste #ecoconscious #cuisineresponsable #rendezvousbotanique