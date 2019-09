Gianluca di Taranto, du restaurant "The Jane**" à Anvers, a été élu dimanche meilleur sommelier de Belgique, dans un concours organisé par la Guilde des sommeliers de Belgique et l'Association des sommeliers flamands. Le lauréat avait fini troisième de ce même concours l'an dernier et deuxième en 2017. Il a par ailleurs été désigné meilleur sommelier 2018 par le guide Gault&Millau.

Dries Corneillie, du restaurant "De Jonkman**" à Bruges, conserve sa deuxième place alors que le podium est complété par Stéphane Dardenne, de "L'Air du Temps**" à Liernu (Eghezée). Un jury international de sommeliers et de presse spécialisée était chargé de départager les gagnants, dont les noms ont été communiqués dimanche soir au cours d'une cérémonie tenue à Bruxelles.

"Les finalistes étaient confrontés chacun à leur tour à une série d'épreuves de haut niveau, parmi lesquelles une dégustation, la connaissance des accords mets et vins, la décantation d'un vin et la présence et maturité au restaurant", expliquent les organisateurs. Gianluca di Taranto succède à Tom Ieven et aura la possibilité de représenter officiellement la Belgique aux prochains Concours de "Best Sommelier of Europe" et "Best Sommelier of the World".