Le fromage frais artisanal Fines Herbes, de la Coopérative Marguerite Happy Cow, créée en 2017 sur le plateau de Herve, a été désigné fromage de l'année par le Jury de spécialistes de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W). Les lauréats ont reçu mercredi leur prix des mains de René Collin, ministre wallon de l'Agriculture en affaires courantes.

Ce fromage a obtenu la plus haute cotation des 20 fromages répartis au sein de 10 catégories différentes et récompensés soit d'un Harzé d'argent soit d'un Harzé d'or, distinction obtenue par le fromage hervien dans la catégorie des fromages frais aromatisés dans laquelle 14 produits étaient en compétition. "Il s'agit d'un fromage artisanal fabriqué à partir de lait de ferme pasteurisé issu des exploitations qui composent la coopérative, laquelle regroupe toute la filière. Ce lait est pressurisé, égoutté durant 20 heures puis lissé. On ajoute ensuite un mélange de fines herbes. Ce produit est sans additif et conservateur et est gardé 28 jours pour pouvoir être commercialisé dans la grande distribution", explique Damien Bruwier, son producteur et membre de la Coopérative.

. © DR

Marguerite Happy Cow est composée de 9 familles d'agriculteurs, d'un collecteur de lait, d'un fabriquant d'aliments mais également de trois transformateurs. Elle vend ses produits au sein de la grande distribution et peut également compter sur 66 citoyens coopérateurs, permettant ainsi à chacun des acteurs d'être payé au juste prix. Actuellement, la Coopérative, qui fonctionne selon un cahier des charges bien précis, transforme 2,6 millions des 4,3 millions de litres produits mais souhaite tendre vers le 100% de transformation.

En 2018, elle a versé 72.880 euros de primes aux 9 agriculteurs présents en son sein.

On notera également que lors de ce concours, qui a concerné 154 variétés de fromage fabriquées par 38 producteurs wallons, les quatre Harzé (deux d'or et deux d'argent) obtenus par la fromagerie de l'Enclus à Amougies, près de Tournai. Bruno Hespel, aidé de son fils, remporte pour la troisième année d'affilée la catégorie fromages de chèvre affiné. "A chaque participation, c'est une récompense supplémentaire. En quatre ans, j'ai obtenu 10 Harzé. Le Carré de l'Enclus s'est vu décerner il y a deux ans le titre de fromage de l'année", explique le producteur qui possède 70 chèvres, 30 brebis et 5 vaches et qui avait inscrit huit variétés différentes lors du concours 2019.