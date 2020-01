Qui dit fête des amoureux dit envie de se retrouver exclusivement à deux. Il existe pourtant un restaurant, en Belgique, qui n'accepte que deux clients par soir et promet un dîner aux chandelles (vraiment) exceptionnel.

Deux chaises et une table bien dressée, le tout dans une ambiance tamisée. C'est essentiellement ce qui compose le plus petit restaurant de Belgique. Cet endroit - on ne peut plus romantique - tient son adresse secrète jusqu'à 48 heures avant la date de la réservation. On sait pourtant qu'il se situe à proximité du centre-ville de Bruxelles.

La décoration est digne d'une toile de Chardin : une nature morte chargée mais poétique, sombre et mystique. Les convives seront à la fois entourés de fruits et légumes mais également d'argenteries et d'autres ornements provenant directement d'anciens châteaux.

L'endroit est relié par une petite porte à un restaurant - sélectionné par le Gault & Millau - d'où proviennent les plats proposés. La serveuse est d'ailleurs la propriétaire de ce petit antre mystérieux. Côté cuisine, puisque le chef travaille les produits frais et de saison, le menu change chaque semaine. Ce cordon-bleu met également à disposition une sélection de vins à faire pâlir plus d'un sommelier. Tout a été créé par l'agence belge Please surprise me, une agence dite de l'insolite, façonnant des événements qui sortent de l'ordinaire pour attiser la curiosité des clients. Mais si vous êtes séduits, sachez que cette expérience magique a un prix : 300 euros pour deux personnes ou 350 euros si vous prenez la formule 'accords mets-vins'.

Walériane Dubois

