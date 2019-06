Le restaurant "Hispania Brussels" du chef Adrian Mancheño, situé sur la place du Sablon, a remporté le Delta d'or, ont annoncé les rédacteurs de la 42e édition du guide Delta pour la région bruxelloise et sa périphérie.

Les Deltas d'argent et de bronze ont respectivement été décernés à Xavier Lizen de "Origine" à Etterbeek et à Bogdan Streinu de "L'Atelier de Willy", situé Boulevard Emile Jacqmain au centre-ville. Si la tentation est grande de couronner des chefs "connus de tous", le guide Delta a toujours eu pour philosophie de se tourner davantage vers la découverte que vers la consécration.

L'ouvrage récompense ainsi des maisons récemment ouvertes et des jeunes chefs. Par spécialités, le guide Delta consacre également "Bissetoun" pour ses saveurs iraniennes, "Chez Anesti" pour ses spécialités grecques, "De Bruxelles et d'Ailleurs" pour sa cuisine du monde, "Gallery Resto-Boutique" pour ses accents vietnamiens, "Mon Fou d'Mari" pour sa belgitude, "Pré de Chez Nous" pour sa tendance bistronomique, "Osteria Romana" pour sa gastronomie italienne et "Tang Dynasty" pour sa cuisine chinoise. Le Guide Delta Bruxelles 2019-2020 compte 840 restaurants et 140 hôtels et salles de séminaire.