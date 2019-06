Fournisseur breveté de la Cour de Belgique depuis 140 ans, mettant en boîte la royauté depuis des dizaines d'années, Delacre ne pouvait passer à côté d'un anniversaire de cette importance...

Nombre de Belges de plus de 30 ans se souviendront longtemps du 4 décembre 1999 : ce jour-là, le prince héritier du Royaume de Belgique et Duc de Brabant liait son existence à celle de Mathilde d'Udekem d'Acoz, de 13 ans sa cadette. Un mariage retransmis à la télévision, faisant de Mathilde la Duchesse de Brabant et future reine des Belges.

Vingt ans plus tard, le 4 décembre prochain, le couple fêtera donc ses noces de porcelaine, mais en attendant, Delacre, fidèle à sa tradition de boîte de biscuits en métal à l'effigie de la famille royale, rend hommage à cet évènement national en éditant en écho à celle sortie à l'occasion de cette union, la boîte anniversaire, illustrée de la photographie de la boîte d'il y a 20 ans, au côté de la photo officielle du couple aujourd'hui. Et vous offre ainsi l'occasion de prendre le thé en compagnie de Philippe et Mathilde.