Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, place au sauvignon blanc, synonyme de beaux jours.

Cépage de printemps

Avec l'arrivée du soleil, nos humeurs vinicoles changent. Les vins puissants et complexes cèdent leur place à des flacons plus légers, frais, fruités, délicatement acidulés et destinés à être bus jeunes. Le cépage parfait, dès lors, s'appelle sauvignon blanc, dont les arômes rafraîchissants de groseille à maquereau, d'ortie, de kiwi, de fruit de la Passion et de citron vert renforcent la sensation vivifiante du printemps.

...

Avec l'arrivée du soleil, nos humeurs vinicoles changent. Les vins puissants et complexes cèdent leur place à des flacons plus légers, frais, fruités, délicatement acidulés et destinés à être bus jeunes. Le cépage parfait, dès lors, s'appelle sauvignon blanc, dont les arômes rafraîchissants de groseille à maquereau, d'ortie, de kiwi, de fruit de la Passion et de citron vert renforcent la sensation vivifiante du printemps. Le sauvignon blanc est planté dans le monde entier. Mais pour préserver sa fraîcheur et son acidité vive, il est préférable de le cultiver dans des régions plus fraîches. La région de la Loire, en France, est idéale. C'est là que naissent notamment les célèbres vins de Sancerre et de Pouilly-Fumé. Dans le climat atlantique de Bordeaux, s'assemblent aussi les grands blancs de Pessac-Léognan et les vins doux de Sauternes (avec le Sémillon et la Muscadelle). Ailleurs en Europe, le sauvignon est présent dans le Frioul et le Haut-Adige, au nord de l'Italie, et dans certaines régions d'Autriche. Plus loin, la Nouvelle-Zélande fait partie des pionniers de ce beau blanc, mais l'Afrique du Sud et l'Australie l'ont imitée. Les vins de sauvignon blanc s'associent à la perfection avec les légumes de printemps (comme les asperges) et les légumes d'été (comme le fenouil et la tomate). Ils constituent aussi le choix par excellence pour accompagner les salades, les poissons grillés ou cuits à la vapeur, et les fruits de mer préparés en toute simplicité, mais aussi les fromages de chèvre. A tester également avec des sushis et des plats asiatiques à base de citron vert. Elaboré par l'un des plus grands vignerons de la région de la Loire, ce blanc pur, frais, fruité et expressif est idéal pour les journées ensoleillées. 12,20 euros. godaert-vanbeneden.com Petit domaine d'exception situé dans une région fraîche d'Afrique du Sud, près de l'océan, ce sauvignon énergique et minéral est devenu un succès international.Un vigneron talentueux élabore ce vin à partir des meilleures parcelles de son domaine. Résultat: un blanc alliant finesse et puissance.Un vin naturel issu de raisins parfaitement mûrs, élaboré sans additifs. Arômes intenses d'agrumes et de pêche, et une touche finale iodée palpitante.