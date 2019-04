Les mini, micro et baby légumes ont la cote en cette époque où le snacking est roi. Ces légumes "bonbon" ont aussi un prix.

Les légumes et fruits en format "ready to eat" ou encore "ready to go", soit prêt à l'emploi et en des portions monodoses, connaissent un succès croissant. Les shakers de tomate cerise ou de mini-concombre ont le vent en poupe grâce à leur emballage rutilant, on y reviendra plus tard, mais aussi au fait que les petits légumes semblent plus attirant. Par exemple aux Pays-Bas, un tiers des tomates vendues le sont sous forme de tomates snack.

...