Deux parcours, une même destination. C'est ainsi que se résume l'origine de Tandem Local, un projet de rencontre avec les producteurs belges, imaginé par deux trentenaires bien de chez nous.

"Plus jeune, j'étais vraiment blessé de savoir qu'on m'avait promis un monde féerique qui n'existait finalement pas." C'est assis sur un banc, chez les Bergers de la Haze, à Esneux, que François Legrand, 32 ans et aujourd'hui membre de Permavenir, un projet social spécialisé dans l'environnement, nous parle de sa vie. Il se présente comme "un rebelle plus qu'assoiffé de vérité", et ce depuis son plus jeune âge. D'abord passionné de skateboard, le benjamin de la famille s'est très vite intéressé aux voyages puis à la musique. Son plus grand rêve alors: devenir rockstar. Un peu paumé, fêtard et noyé dans l'excès, il ne percevait pas encore le monde auquel il allait, quelques années plus tard, dédier son existence, celui de l'écologie. "Aujourd'hui, j'aime dire que je suis un créateur de liens. Ça rassemble mon métier de producteur et réalisateur ...