De plus en plus souvent à la carte des restaurants et bars, le vin orange reste encore mal connu. Tantôt qualifié de phénomène de mode, tantôt jugé inférieur à ses homologues rouge et blanc, la vérité est pourtant toute autre. Car le vin orange est loin de manquer de qualités, possède un grand potentiel et peut s'avérer incroyablement savoureux.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, "un vin blanc à la manière du rouge" est la façon la plus simple d'expliquer comment ce vin orange est fabriqué. Une des étapes cruciales dans la fabrication du vin rouge est, en effet, la macération. Une étape laissée de côté lors de l'élaboration du vin blanc, la plupart du temps. Après la récolte des raisins, ceux-ci sont d'abord foulés afin de dégager le jus de la pelure et de la tige. L'étape suivante est la fermentation de ce jus, garantie que le produit final sera bien du vin. Pour le vin blanc, seul le jus des raisins pur est utilisé pour la fermentation, alors que pour le vin rouge, les pelures et les tiges récoltées après le foulage y sont ajoutées. Le vin orange se situe quelque part entre les deux: on utilise des raisins blancs et on laisse les pelures ainsi que les tiges dans le jus au cours de la fermentation. Le vin acquiert sa couleur orangée grâce au phénol présent dans la pelure.

Odeur boisée

Orange wine, vin ambré, vin de macération ou tout simplement vin orange, il est une sorte de vin dont la macération donne un produit final complexe, aromatique et orange comme on l'a compris. Le nez du vin présente généralement des arômes de noix, d'orange et de miel mais également de zeste de mandarine, de pomme brune et parfois même des touches de terroir boisé. Mais cela peut toutefois partir dans l'autre sens et offrir des arômes d'agrumes et de yuzu. En ce qui concerne la bouche, le vin orange possède bien plus de structure qu'un vin blanc classique. Ce type de vin contient par ailleurs du tanin - qui vous donne la sensation d'avoir la bouche sèche quand vous buvez du vin - provenant également de la pelure et des tiges. Plus cette macération sera longue, plus la bouche du vin sera structurée et sa couleur orange intense.

Pas trop de règles

Il n'y a pas de région spécifique particulièrement adéquate pour élaborer ce vin orange, ce qui explique qu'on le retrouve dans toutes les régions viticoles du monde. Il est vrai que les vignerons ayant suivi une formation plus classique ne s'y aventurent généralement pas, bien que le vin orange soit un produit séculaire. En effet, on le retrouvait autrefois chez les producteurs qui aimaient faire les choses à leur manière, sans devoir suivre trop de règles. Pour le trouver, regardez plutôt les petits domaines viticoles, entre autres, dans le Nord de l'Italie, en France, en Slovénie ainsi que dans le Nord de l'Espagne.

Apéro ou risotto

Mis à part sa profondeur et sa complexité, le vin orange possède un énorme potentiel culinaire. Les vins jeunes et frais peuvent tout à fait être dégustés, entre autres, en tant qu'apéritif. Ce genre de vin peut être combinée avec de bonnes rillettes ou de la charcuterie séchée telle que la coppa ou encore le lomo curado. Sa variante complexe plus évoluée s'accorde avec toutes sortes de fromages comme un fromage bleu persillé ou un vieux Comté. Mais le vin orange peut aussi parfaitement être servi avec différents plats tel qu'un risotto aux champignons ou accompagné de poisson grillé, mais également avec des plats à base de curry ainsi qu'avec une assez grande partie de la cuisine orientale. Étant donné le caractère souvent explicite du vin, il se marie très bien avec des plats dont les saveurs sont tout aussi prononcées. La règle d'or en la matière est que le vin et le plat doivent être complémentaires et que l'un ne doit pas dominer l'autre.

TESTÉ ET APPROUVÉ 1. The fresh Orange Censurat 2019 - Bodega Clandestina - Carignan blanc - Penedès, Espagne, à acheter via Altrovino, 26,20 euros Vin orange savoureusement frais, léger et accessible. Ce vin est le fruit d'un mois de macération, ce qui lui donne sa belle couleur ambrée, suivi de cinq mois de maturation en amphores. En outre, ce vin est fabriqué de manière totalement naturelle. L'acidité fraîche est bien contrebalancée par le tanin, ce qui donne un résultat équilibré et aéré. Il possède des arômes de yuzu, de mandarine ainsi qu'une toute petite touche de terre. Il se combine parfaitement avec un vieux Comté, en apéritif ou en fin de repas). 2. The bold Ageno 2015 - La Stoppa - Malvasia et trebbiano - Emilia-Romagna, Italie, à acheter via Vleck wijnen, 33,40 euros Quel vin ! Ce fleuron est soumis à une macération de 30 jours minimum avant d'entamer une maturation de 12 mois supplémentaires, la moitié dans des barriques en acier inoxydable, l'autre dans des barriques en bois. Les vieux millésimes, en particulier, montrent une évolution et une complexité qui forcent le respect. Les arômes d'abricot séché et d'orange sont soulignés par les arômes fumés de la terre. Servez ce vin avec un risotto aux champignons ou des pâtes alla boscaiola pour un effet garanti. . © DR 3. The funky Eros 2019 - Les Vins Pirouettes - Riesling & gewurztraminer - Alsace, France, à acheter via A Taste Affair, 16,50 euros Pico bello, ce vin naturel alsacien est fabriqué par un groupe de vignerons qui forment une équipe parfaite. Ce vin à la sublime couleur orange foncé a beaucoup à dire: au nez, on retrouve champignons, gueuze et agrumes. Son côté minéral subtil est contré par une légère touche oxydée. À ce prix-là, il appartient à la classe supérieure. Servez-le avec une salade de burrata, des oranges sanguines et des noix. Délicieux! 4. The icon Oslavje 2013 - Radikon - Chardonnay, sauvignon blanc et pinot grigio - Friuli-Venezia Giulia, Italie, à acheter via divino.be, 49,95 euro Radikon est une maison iconique voire même culte, à juste titre. La patience est la clé de ce domaine qui se situe juste à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Cette boisson divine reçoit 2 à 4 mois de macération dans des barriques en chêne, suivi d'une maturation en fûts d'au minimum 4 ans et pour finir une maturation de 2 ans en bouteille. Le résultat final en vaut plus que la peine : ce vin orange est stupéfiant. À réserver pour une occasion spéciale. Accompagnez-le d'un fromage bleu raffiné. 5. The pretender Ciapin 2019 - Cascina Roera - Arneis, chardonnay & cortese - Piemonte, Italie, à acheter via Wijnbar ONA, 15,50 euros Un vin d'entrée de gamme pour celui qui n'ose pas encore s'aventurer dans le vif du sujet. Ciapin est un vin blanc qui ne peut pas encore être appelé orange en raison de sa courte macération de 2 à 3 jours. Le vin est fabriqué totalement naturellement par l'éternel et sympathique Claudio Rosso dans le Nord de l'Italie. Des arômes de pomme trop mûre, de mandarine et de foin sont portés par la fine acidité de ce vin. Un de nos préférés! Servez-le avec un curry de légumes accompagné d'une sauce légèrement épicée.

