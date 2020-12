Avec 79 médailles remportées, les brasseries belges se sont taillées la part du lion au palmarès du concours international de bières "Brussels Beer Challenge", qui s'est tenu du 26 octobre au 6 novembre. La cinquantaine de membres du jury a également attribué le titre de "Brasserie de l'année" à la brasserie Dupont, de Tourpes (Hainaut) et celui de "meilleure bière de la compétition" à la bière polonaise "Friend or Foe?".

Initialement prévu à Hasselt autour du week-end du 1er novembre, le concours s'est finalement tenu à Bruxelles, avec un nombre limité de jurés, pour la plupart belges, pandémie de la Covid-19 oblige. Les dégustations, étalées sur une dizaine de jours, ont été tenues dans des règles et précautions sanitaires strictes, soulignent les organisateurs.

Malgré ce contexte particulier, plus de 1.500 bières venues de 36 pays ont participé à l'évènement. Selon les résultats finaux proclamés vendredi, la Belgique conserve son leadership, avec 79 médailles (or, argent ou bronze).

Une membre du jury au travail © BBC / Flickr

Dix-huit producteurs belges ont remporté l'or dans diverses catégories: Viven, Oud Beersel, Dubuisson, Peak Beer, Caulier, Ter Dolen, Haacht, Roman, Alken-Maes, Lefebvre, Bir Noble Brew Trading, Hof ten Dormaal, Vander Ghinste, Brunehaut, Sako, Boon, Dupont et AB InBev.

Deuxième pays le plus primé, les Etats-Unis (31 médailles), devant l'Italie (30), les Pays-Bas (23), le Brésil (16), la France (13), le Canada (10) et la Chine (9).

Le concours est également l'occasion d'observer les grandes tendances caractérisant aujourd'hui la production mondiale. Ainsi, la catégorie des "Triple" était la plus représentée, avec 71 bières en compétition, devançant les "Fruitée" avec 63 et les "American IPA" avec 62 échantillons.

Les résultats complets peuvent être consultés sur le site www.brusselsbeerchallenge.com

Initialement prévu à Hasselt autour du week-end du 1er novembre, le concours s'est finalement tenu à Bruxelles, avec un nombre limité de jurés, pour la plupart belges, pandémie de la Covid-19 oblige. Les dégustations, étalées sur une dizaine de jours, ont été tenues dans des règles et précautions sanitaires strictes, soulignent les organisateurs. Malgré ce contexte particulier, plus de 1.500 bières venues de 36 pays ont participé à l'évènement. Selon les résultats finaux proclamés vendredi, la Belgique conserve son leadership, avec 79 médailles (or, argent ou bronze). Dix-huit producteurs belges ont remporté l'or dans diverses catégories: Viven, Oud Beersel, Dubuisson, Peak Beer, Caulier, Ter Dolen, Haacht, Roman, Alken-Maes, Lefebvre, Bir Noble Brew Trading, Hof ten Dormaal, Vander Ghinste, Brunehaut, Sako, Boon, Dupont et AB InBev. Deuxième pays le plus primé, les Etats-Unis (31 médailles), devant l'Italie (30), les Pays-Bas (23), le Brésil (16), la France (13), le Canada (10) et la Chine (9). Le concours est également l'occasion d'observer les grandes tendances caractérisant aujourd'hui la production mondiale. Ainsi, la catégorie des "Triple" était la plus représentée, avec 71 bières en compétition, devançant les "Fruitée" avec 63 et les "American IPA" avec 62 échantillons. Les résultats complets peuvent être consultés sur le site www.brusselsbeerchallenge.com