La grande roue de la place Poelaert, en face du Palais de Justice de Bruxelles, se transformera en restaurant gastronomique éphémère du 10 au 18 septembre, à l'occasion de l'événement "Dinner on the Wheel".

Pendant huit jours, 40 nacelles de quatre personnes permettront midi et soir de profiter, pour 190 euros, d'un menu cinq services concocté par un grand chef.

Ont répondu présents les chefs :

Malory Gabsi - Top Chef Edition

Viki Geunes - Zilte***

Cyril Molard - Ma Langue Sourit**

Lionel Rigolet - Comme Chez Soi**

Pierre Résimont - L'Eau Vice**

Bart de Pooter - De Pastorale**

Yves Mattagne - La Villa Lorraine

Pascal Devalkeneer - Chalet de la Fôret**

ainsi qu'un chef usrprise.

. © DR

Pour le déjeuner, l'accueil se fera à 12h et l'embarquement à 13h. Tandis que pour le dîner, l'accueil se fera à 20h et l'embarquement à 21h.

Quinze ans après le lancement du concept utilisant une plateforme pour suspendre les convives "Dinner in the Sky", le ciel bruxellois accueille donc un nouveau restaurant gastronomique éphémère.

www.dinneronthewheel.com.

