Qui veut prétendre au titre de meilleure croquette aux crevettes à Bruxelles peut dès ce jeudi se porter candidat à la deuxième édition du concours, annonce par communiqué visit.brussels, l'office de tourisme bruxellois. Les établissements peuvent répondre à l'appel à candidatures jusqu'au 26 juin.

Il faudra attendre le 7 septembre pour connaître le lauréat de la deuxième édition du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes, qui aura lieu dans le cadre du festival gastronomique "eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX" au Parc royal (5-8 septembre). Les établissements qui pensent réaliser la meilleure croquette ont jusqu'au 26 juin pour s'inscrire à la compétition culinaire.

Pour participer, il faut posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité et être implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les traiteurs ne peuvent en revanche pas participer. Les candidats, qui peuvent être accompagnés d'un second, sont responsables de toutes les matières premières (croquettes aux crevettes, persil, citron) et s'engagent à présenter des croquettes maison en tout point conformes à celles proposées à leur carte habituellement.

Un jury, présidé par le chef du "Comme chez soi"** Lionel Rigolet et composé d'une dizaine de journalistes gastronomiques sera chargé de coter les différentes assiettes à l'aide d'une grille reprenant plusieurs critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persil, dressage, appareil, quantité de crevettes et goût. En outre, des membres du public seront invités à déguster une croquette participante et pourront octroyer un point "coup de coeur" supplémentaire qui s'ajoutera aux points décernés par le jury professionnel. Le gagnant pourra utiliser le titre de "meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles" durant toute l'année suivant la proclamation des résultats.

La première édition s'était tenue le 22 octobre 2018 et avait été remportée par "Fernand Obb Delicatessen" et son chef Cédric Mosbeux, plébiscités à l'unanimité par les jurés. La compétition avait réuni une vingtaine de chefs derrière leurs fourneaux pour livrer la meilleure préparation de la "petite reine de la gastronomie belge". "La Quincaillerie", "Ma Folle de Soeur", "François", "Le Todt's Café", "Le Belga Queen", "Toucan Brasserie", "l'Atelier de Willy", "La Guinguette en Ville" et "La Brasserie de la Gare" figuraient, quant à eux, dans le top 10.é