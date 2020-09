Il y a un peu plus de 2 ans qu'Alfonza Salomone s'est lancée à pieds joints dans la marmite des confitures, après presque vingt ans à la radio, et une formation de brasseuse, elle qui à l'origine possède une formation de traductrice-interprète. Une entreprise que l'on pourrait juger audacieuse, mais rondement menée par cette passionnée, de peinture et de cuisine, et donc de confitures. Depuis 2018, elle concocte - et commercialise - donc ce que d'aucuns qualifient de "bombes fruitées explosives". Il faut dire que ces recettes contiennent un maximum de fruits (66 % minimum), méticuleusement sélectionnés, et peu de sucre. Attachée à son terroir, le Hainaut, ces fruits viennent de son propre jardin ou des producteurs locaux, si ce n'est les agrumes et quelques fruits exotiques - provenant de productions écoresponsables - qui viennent pimenter ses compositions. Même le sucre, dont elle use avec parcimonie (pas plus de 30 %) est belge.

. © Getty Images

Pour ce qui est des associations, notre confiturière ne recule devant aucune audace : abricot-fenouil, poivrons -ananas, pommes-vanille- violette ou encore rhubarbe-peket, pour n'en citer que quelques-unes. Elle qui a commencé en famille dans sa propre cuisine encadre désormais une vraie équipe, et quitté la cuisine familiale pour un lieu de production plus adéquat. La passion du goût chevillée au corps, Alfonza Salomone voit ses confitures comme autant de Madeleine de Proust qui feraient voyager ceux qui y goûtent dans le temps et dans leurs souvenirs. Une belle promesse.

Pour toutes ces bonnes raisons, nous lui avons demandez conseils pour aborder en toute confiance, la préparation des confitures maison.