Le confinement a été une épreuve pour l'horeca, et nombreux ont été les établissements à pallier le manque de clients via un service de livraison à domicile ou à emporter. Certains de le pérenniser d'ailleurs, puisque les modes de vie ont changé et les habitudes ont été prises. C'est le cas des Filles, pionnières d'une cuisine saine et gourmande à Bruxelles qui lancent leur formule Les Filles Chez Vous.

En 10 ans d'existence, ces Filles-là ont essaimé leur concept sain et gourmand aux quatre coins de la capitale, sans perdre de leur foi dans le respect de la terre, des animaux, mais en les hommes et femmes qu'elles nourrissent. Alors que leur restaurant au Musée BelVue est ouvert, ainsi que récemment le comptoir au Wolf et leur adresse du Parlement, et que celle du Vieux Marché aux Grains le sera à partir du 24, les jeudi vendredi samedi et dimanche, Les Filles lancent en cette rentrée leur formule de menus livrés à domicile sur les 19 communes que compte Bruxelles.

Bio, artisanal et gourmand, les trois fers de lance des Filles, sont plus que jamais à la base de cette formule

Fidèles à leur ADN, ces pionnières d'une cuisine saine, mais archisavoureuse ont tiré des leçons du confinement, et ont donc décidé de soulager les Bruxellois(e ) s en leur permettant de commander un ou plusieurs de leurs menus, à déguster au bureau ou à la maison, histoire de se soulager des courses et de la popotte, une ou plusieurs fois par semaine.

Bio, artisanal et gourmand, les trois fers de lance des Filles, sont plus que jamais à la base de cette formule tout simplement baptisée Les Filles Chez Vous. Parmentier lentilles aubergines, gaspacho imparable, autant que la mousse au chocolat sur fond de caramel... À leurs recettes, on pourrait évidemment y ajouter le qualificatif de saisonnières. L'automne fait aussi dans leur menu, la part belle à la courge, aux poireaux, aux carottes, aux poires. Les parts sont copieuses et les recettes, concoctées dans leurs cuisines, savoureuses comme le veut leur tradition.

Se soulager des courses et de la popotte, une ou plusieurs fois par semaine

La courge, légume de l'autome © Les Filles

Pratiquement, deux formules sont disponibles : la végétarienne et l'omnivore. Elles peuvent être livrées à l'adresse de son choix, une, deux, quatre ou six fois par semaine. Le mardi et/ou le jeudi et/ou le samedi, et pour le nombre de personnes voulu. Les commandes arrivent par coursier à vélo, contenant les plats et les accompagnements, mais aussi les conseils des cuisinières pour réchauffer les préparations pour un résultat optimum.

Enfin, au vu de la qualité des produits (locaux, bio pour la majorité, de saison, en circuit court), les prix sont plus que respectables* : le plat unique à partir de 12 euros, la formule entrée-plat ou plat-dessert à partir de 14 euros et enfin la formule complète, très copieuse, entrée- plat- dessert à partir de 16,50 euros.

De quoi entrer dans l'automne en faisant le plein de vitamines et de moments de pause, en délégant - régulièrement ou de temps en temps - la confection des repas, sains, à celles qui le font si bien.

Les poires, fruit de saison © Les Filles

Pour découvrir et commander ces bons petits plats, rendez-vous sur lesfilles.be

*À titre de comparaison, la formule de livraison de repas (disponible dans 9 des communes bruxelloises) testée par actuellement le groupe Colruyt ne proposant qu'un plat principal vous en coûtera entre 11 et 13 euros.

En 10 ans d'existence, ces Filles-là ont essaimé leur concept sain et gourmand aux quatre coins de la capitale, sans perdre de leur foi dans le respect de la terre, des animaux, mais en les hommes et femmes qu'elles nourrissent. Alors que leur restaurant au Musée BelVue est ouvert, ainsi que récemment le comptoir au Wolf et leur adresse du Parlement, et que celle du Vieux Marché aux Grains le sera à partir du 24, les jeudi vendredi samedi et dimanche, Les Filles lancent en cette rentrée leur formule de menus livrés à domicile sur les 19 communes que compte Bruxelles. Fidèles à leur ADN, ces pionnières d'une cuisine saine, mais archisavoureuse ont tiré des leçons du confinement, et ont donc décidé de soulager les Bruxellois(e ) s en leur permettant de commander un ou plusieurs de leurs menus, à déguster au bureau ou à la maison, histoire de se soulager des courses et de la popotte, une ou plusieurs fois par semaine. Bio, artisanal et gourmand, les trois fers de lance des Filles, sont plus que jamais à la base de cette formule tout simplement baptisée Les Filles Chez Vous. Parmentier lentilles aubergines, gaspacho imparable, autant que la mousse au chocolat sur fond de caramel... À leurs recettes, on pourrait évidemment y ajouter le qualificatif de saisonnières. L'automne fait aussi dans leur menu, la part belle à la courge, aux poireaux, aux carottes, aux poires. Les parts sont copieuses et les recettes, concoctées dans leurs cuisines, savoureuses comme le veut leur tradition. Pratiquement, deux formules sont disponibles : la végétarienne et l'omnivore. Elles peuvent être livrées à l'adresse de son choix, une, deux, quatre ou six fois par semaine. Le mardi et/ou le jeudi et/ou le samedi, et pour le nombre de personnes voulu. Les commandes arrivent par coursier à vélo, contenant les plats et les accompagnements, mais aussi les conseils des cuisinières pour réchauffer les préparations pour un résultat optimum. Enfin, au vu de la qualité des produits (locaux, bio pour la majorité, de saison, en circuit court), les prix sont plus que respectables* : le plat unique à partir de 12 euros, la formule entrée-plat ou plat-dessert à partir de 14 euros et enfin la formule complète, très copieuse, entrée- plat- dessert à partir de 16,50 euros. De quoi entrer dans l'automne en faisant le plein de vitamines et de moments de pause, en délégant - régulièrement ou de temps en temps - la confection des repas, sains, à celles qui le font si bien.