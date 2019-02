Les jeunes adultes mangent bio plus par souci éthique que leurs aînés

"Dans notre dernière enquête sur les profils de consommateurs de produits bio, nous avons été étonnés de voir que chez les très jeunes consommateurs de la tranche d'âge 18-24 ans, c'est la question du bien-être animal qui ressort en numéro un (à 37%) pour expliquer les motivations d'achat de produits bio", explique Florent Guhl, directeur de l'Agence bio, organisme public qui suit l'évolution de l'agriculture et de la consommation bio en France.

Sur l'ensemble des autres générations, seulement 28% des motivations d'achat pour des produits bio s'expliquent par le bien-être animal, souligne l'étude.

Les très jeunes mettent aussi plus souvent (32%) en avant des raisons "éthiques et sociales" que leurs aînés (25%) à leur choix de produits bio.

Question prix, les plus jeunes n'ont pas non plus la même vision que leurs aînés: pour 47% des 18-24 ans, il est "normal" de payer plus cher un produit alimentaire bio (même si 45% jugent que c'est anormal).

Dans les autres générations, la balance penche dans l'autre sens: chez les 25 à 34 ans, 49% estiment qu'il est anormal de payer plus cher (et 40% jugent que c'est normal), 60% chez les 35 à 49 ans (contre 32%), et 62% chez les 50 à 64 ans (contre 27%).

L'étude a été menée du 23 novembre au 7 décembre auprès de 2.000 Français âgés de 18 ans et plus, dans un échantillon représentatif de la population nationale, selon la méthode des quotas.