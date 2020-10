Pour la cinquième fois, le guide culinaire Gault&Millau a décerné mercredi ses "Gault&Millau Catering Awards", dédié aux organisations et entreprises du secteur des cuisines de collectivité et du catering. Cette année, la cérémonie a toutefois eu lieu en ligne, crise du coronavirus oblige.

Les récompenses méritées pour l'année 2019 auraient dû être remises en mars, lors de la première "Night of the Catering" dans la salle de la Madeleine à Bruxelles, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. "Nous avons commencé un projet de catering avec Gault&Millau il y a sept ans parce que nous pensions que c'était très important. Le secteur représente beaucoup de repas et ce sont beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. C'est pourquoi on voulait le mettre un peu en exergue", a d'emblée souligné Marc Declerck, CEO Gault&Millau Benelux, lors du webinaire de mercredi.

Parmi les récompenses:

Le prix de la relation avec le client est allé à l'hôpital Jan Yperman à Ypres, à la société Aramark au sein de la maison de repos et de soins Zilversterre à Gand et à la résidence CHC à Heusy.

Le prix de la gestion des déchets a été décerné à la maison de repos et de soins Meerminnehof à Mortsel, à ISS au sein de DEME et à Sodexo à la Résidence de la Knippchen à Arlon.

Outre ces prix pour les collectivités, des awards pour les "events catering" ont été remis. Davy De Pourcq de Sir Catering a ainsi été couronné du "Gault&Millau Event Catering Chef of the Year Gold" tandis que Chef Chez Soi s'est vu décerner le "Gault&Millau Healthy Event Caterer of the Year".

Tous les lauréats Catering Awards 2020 AWARDS CUISINES DE COLLECTIVITÉ Relation avec le client Gestion propre : Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper Sous-traité: Aramark - WZC Zilversterre, Gent Gestion propre : CHC Résidence, Heusy Responsabilité sociale des entreprises Gestion propre : UZ Leuven Sous-traité: Belgocatering - Bank Degroof Petercam Gestion propre : TCO Services, Louvain La Neuve Santé et aspects nutritionnels Gestion propre : CM-Zorgverblijf Ter Duinen, Nieuwpoort Gestion propre : Domaine de Nivezé (Mutualité Chrétienne) Innovation & originalité Gestion propre : AZ Groeninge, Kortrijk Sous-traité : Sodexo - UZ Gent Gestion propre : Résidence L'Aurore, Charleroi Gestion des déchets Gestion propre: WZC Meerminnehof, Mortsel Sous-traité: ISS - DEME Sous-traité : Sodexo - Résidence de la Knippchen, Arlon EVENT CATERING AWARDS Gault&Millau Best Catering Event of the Year: Sir Catering avec Project X Gault&Millau Innovative Event Caterer of the Year: J&M Catering Gault&Millau Healthy Event Caterer of the Year: Chef Chez Soi Gault&Millau Event Catering Chef of the Year Bronze: Tom Vandereecken - Gourmet Invent Gault&Millau Event Catering Chef of the Year Silver: Damien Audusseau - Choux de Bruxelles Gault&Millau Event Catering Chef of the Year Gold: Davy De Pourcq - Sir Catering

