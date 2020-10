Le Guide Gault&Millau sort la nouvelle édition - la cinquièreme - de son guide des meilleurs chocolatiers du royaume et du duché voisin. L'occasion pour le guide de récompensé la crème du métier, à travers la remise de deux prix, celui du chocolatier de l'année et de la découverte de l'année.

Pour se retrouver dans une offre de plus en plus vaste, le Gault&Millau a établi une liste non exhaustive , toujours plus grande, de chocolatiers, offrant ainsi un panorama des meilleurs chocolatiers du pays.

Recherche des meilleures fèves, torréfaction, bryage, transformations dans leurs ateliers, le bean to bar offre cette année encore de nouvelles adresses de qualité.

La sélection a été élaborée après différentes dégustations, indépendantes, et sans enjeux commerciaux. Seules les caractéristiques gustatives et visuelles entrent en ligne de compte.

Ce guide 2021 rassemble 97 chocolatiers sur les territoires belge et luxembourgeois, soit 133 boutiques.

Mais le guide Gault & Millau des chocolatiers ce sont aussi des récompenses. Voici pour cette année les

trois chocolatiers à avoir reçu le titre de Chocolatier of the Year

pour la Flandre : OLIVIER WILLEMS, à Ostende

Les récentes créations d'Olivier Willems semblent avoir surprises le jury par leur originalité: qu'il s'agisse de pralines fourrées de Seadog Navy Gin, imprimées d'émoticons ou celles en hommage à 'James Ensor' fourrées d'Earl Grey, praliné et fleur de sel. Des réalisations au haut contenu technique, aux goûts intenses et équilibrés. -

pour Bruxelles : LAURENT GERBAUD

: Des fèves de cacao exclusives de Madagascar, du Pérou et d'Equateur pour développer une gamme singulière de chocolat pur à 75%, voilà la recette de Laurent Gerbaud à partir de laquelle il façonne des pralines particulièrement bien assorties avec le vin et la bière, comme sa plus récente création: une ganache de framboise et litchi. Le jury en a profité pour saluer la constante et la pérennité du travail de Gerbaud.

pour la Wallonie : BENOIT NIHANT, à Awans

À la recherche des meilleures plantations de cacao,le Liégeois Benoit Nihant les a trouvées dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il torréfie, concasse et transforme les fèves jusqu'à obtenir son propre chocolat d'origine. Sa praline signature reste Le Coeur Samba : du chocolat noir fourré d'un caramel coulant au fruit de la passion et d'une infusion de thé samba. Des pralines remarquables, notamment par leur haute technicité. l

Un nouveau prix a aussi été crée, celui de Discovery of the Year, réponse à l'admiration suscitée par la qualité dont font preuve les nouveaux venus. Ce prix, premier du genre, revient à GOÛT FOU, à Zele

Derrière Goût Fou, un duo, composé de Niels Segers et Justine Lanoo. Le guide a été séduit par la belle boutique avec atelier, mais aussi par le niveau de qualité proposé par ce jeune couple, qui revisite les classiques célèbres à partir de zéro. Ainsi leurs collations, des desserts classiques tels que la Sacher Torte et la meringue au citron qu'ils traduisent à en barres à croquer. Ils offrent aussi de nouvelles versions du classique mellow cake au caramel, à la framboise, au praliné, aux fruits de la passion et au 'double chocolat', auquel ils imaginent un nouveau design.

