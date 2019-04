Les merveilles de la cuisine indienne: le palak paneer et son Naan

Le palak paneer est l'un des délices de la cuisine indienne. Il offre une explosion de goûts, tout en étant peu calorique et simplissime à faire. Le plat idéal pour réjouir les papilles et vos convives. Mais aussi les épater puisque le fromage est fait maison. En bonus: la recette du Naan et du Paratha.

© Getty