Sous ses airs de bouillie peu ragoûtante, le porridge, l'un des principaux éléments d'un véritable scottish breakfast, recèle des qualités insoupçonnées. A l'occasion de la journée internationale du porridge ce 10 octobre, on vous présente tous les bienfaits de ce plat roboratif, recettes à l'appui.

Au petit déjeuner, pour bien commencer la journée, le porridge, préparation culinaire qui trouve son origine en Ecosse, est une option saine et très rassasiante. Riche en céréales, en fibres et en vitamines, ce plat digeste au faible taux glycémique permet de réguler le poids et de prévenir les maladies cardio-vasculaires tout en réduisant le mauvais cholestérol, un vrai aliment miracle, on vous aura prévenu!

Les études scientifiques ont d'ailleurs prouvé ses bienfaits, comme celle menée par les chercheurs de l'université d'Harvard publiée en 2015. Après avoir étudié le régime alimentaire et la santé de 100.000 personnes pendant vingt-six ans, les chercheurs en ont conclu que manger l'équivalent d'un bol de porridge par jour réduirait les risques de diabète ou de cholestérol de 5 %.

Le porridge se compose de flocons d'avoine, une céréale naturellement sans gluten et donc idéale pour la digestion et les personnes intolérantes. Il se prépare avec du lait de vache ou végétal (amande, avoine,...), ou de l'eau (ou un mixte des deux). Il se mange froid même si on le préfère préparé à feu doux, en remuant fréquemment pour que le lait soit bien absorbé. On peut l'agrémenter selon les envies et les saisons de fruits frais ou secs, de miel, de sirop d'agave, de confiture, de graines, de petits morceaux de chocolat,... En mode rapide, il se réchauffe en quelques minutes au micro-ondes et s'emporte facilement pour être dégusté dans le train ou en arrivant au bureau. Il peut aussi très bien être préparé la veille. En l'agrémentant de graines de chia, ces dernières vont gonfler dans le lait et donner une texture des plus onctueuses à la préparation.

Voici trois délicieuses recettes concoctées par la jeune start-up belge Turtle qui propose deux gammes de porridge entièrement bio et végétal (Turtle Porridge et Felix Venters, Estomac Heureux en latin), sans ingrédients raffinés, ni sucres ajoutés. On a craqué pour le nouveau mélange du Turtle porridge "carrot cake" pimenté de délicieux morceaux d'écorces d'orange et de gingembre.

Porridge coco, cacao, chia et noisettes

© PG

Ingrédients (1 personne)

45 g de porridge Felix Venter's Coco-Cacao-Chia 180 ml de lait 1 poignée de noisettes 1 c. à s. de chips de coco

Recette

Faites cuire le lait et la portion de porridge Felix Venter's dans une casserole. Remuez pendant 5 minutes jusqu'à ce que le lait soit absorbé. Versez le tout dans un bol et ajoutez-y les chips de coco et les noisettes, concassées au préalable.

Porridge aux graines de chanvre et fruits secs, sublimé aux fruits frais

© PG

Ingrédients (1 personne)

45 g de porridge Felix Venter's Graines de Chanvre et Fruits Secs180 ml de lait1 c. à c. de beurre de noix de cajou4 petites boules de papaye1 c. à s. de framboises

Recette

Faites cuire le lait et la portion de porridge Felix Venter's dans une casserole. Remuez pendant 5 minutes jusqu'à ce que le lait soit absorbé.Versez le tout dans un bol. Ajoutez la cuillère de beurre de noix de cajou et si vous voulez le rendre encore plus fruité, ajoutez des framboises ainsi que de jolis morceaux de papaye. Petite astuce : achetez des framboises surgelées, leur qualité n'est pas impactée et vous les conserverez plus longtemps.

Porridge aux fruits rouges et coulis de fruits rouges

© PG

Faites le plein d'antioxydants grâce à ce porridge gourmand et fruité !

Ingrédients (1 personne)

45 g de porridge Felix Venter's aux Fruits Rouges et Baies de Goji180 ml de lait3 grosses c. à s. de fruits rouges frais2 c. à s. de coulis de fruits rouges1 c. à c. de graines de courge1 c. à s. de graines de grenades

Recette

Faites cuire le lait et la portion de porridge Felix Venter's dans une casserole. Remuez pendant 5 minutes jusqu'à ce que le lait soit absorbé.Versez le tout dans un bol, ajoutez du coulis de fruits rouges et des fruits rouges frais. Vous pouvez également ajouter des graines de courge et des graines de grenades qui n'ont que des bienfaits pour votre organisme.