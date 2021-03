C'est dans l'air du temps. Les entreprises alimentaires qui, à l'origine, ne produisaient pas de produits végétaux, se lancent dans la veganmania. Une question se pose: ces copies à base de plantes sont-elles aussi savoureuses que les versions originales ? Ou, pourquoi pas, meilleures ? Nous les avons mis à l'épreuve.

C'est un fait, la demande de produits d'origine végétale est en constante augmentation, c'est pourquoi les principaux acteurs de l'industrie alimentaire investissent désormais massivement dans les alternatives veganes. Nombreux sont ceux à ne pas associer spontanément nourriture vegan au "sex on the plate", pour reprendre la formule de Sergio Herman. Les repas végétaux seraient sans goût, du moins en comparaison avec un plat "normal". Cette vision négative est-elle fondée ? Il y a, bien sûr, une autre grande différence: celle entre les aliments fraîchement préparés et les aliments vegan que vous achetez tout faits en magasin. Les plats faits maison vous permettent de choisir vous-même les ingrédients, contrairement aux aliments vegan du supermarché. La bonne nouvelle, c'est que l'offre de produits vegan s'élargit, ce qui permet de trouver plus facilement ce qui vous plaît vraiment.

Alorsn du yaourt à la glace, en passant par la sauce bolognaise ou la mayonnaise. Nous avons testé pour vous cinq produits vegan en les comparant àleur version originale, "animale". Cette dégustation s'est faite à l'aveugle. En toute objectivité, pour mettre à mal les préjugés.

A propos du test

Un jury de six membres, extrêmement critiques et aux papilles gustatives bien développées, a étéinvité à donner son avis sans filtres. Privés de la vue, ils devaient également dire si ce qu'ils goûtaient était vegan ou d'origine animale. Dernière chose: les produits ont été préparés selon les instructions figurant sur l'emballage et étaient pur.

Poulycroc Mora

Classique vs vegan © DR

Le premier a passé le test est le poulycroc végétal àbase de protéines de soja. "C'est de la vraie viande en tout cas !" se sont exclamés quatre des six membres du jury après la première bouchée. En termes de goût, le poulycroc vegan se rapproche de la version originale. D'autres commentaires tels que "une odeur étrange" et "un peu moins croustillant et crémeux qu'il ne devrait l'être" font part d'une certaine réserve.

Deux des juges font remarquer qu'il n'est pas aussi gras que le snack habituel que l'on trouve à la friterie, ce qui est, bien qu'équivoque, un commentaire positif. "C'est un snack savoureux dont on peut facilement en avaler plusieurs", est le verdict général.

C'est de la vraie viande en tout cas !

Ensuite, c'est au tour du poulycroc original, qui est plongé dans la friteuse pendant quelques minutes, tout comme le précédent. "Oui, c'est le vrai", disent-ils en coeur. "Le poulycroc est une combinaison d'un extérieur extrêmement croustillant et d'une farce de poulet moelleuse et juteuse àl'intérieur", explique l'un d'eux. "Celui-ci est beaucoup plus croustillant que le précédent", riposte l'autre. "Il a un goût beaucoup plus gras que le précédent, ce qui vous donne l'impression de manger un vrai snack de friterie. Mais du point de vue du goût, ils sont vraiment presque identiques", remarque un troisième membre.

Verdict

Vegan : 8,5/10

Original : 9/10

Testez vous-même

Vous trouverez les deux variantes en supermarché, notamment chez Delhaize.

Mayonnaise Hellmans

Classique vs vegan © DR

La mayonnaise originale est la première servie. Notre panel trouve la sauce légère en texture et raisonnablement grasse, mais toujours suffisamment fraîche. "Bon goût et très reconnaissable", tel est l'avis général.

Sa petite soeur végétale est accueillie avec encore plus d'enthousiasme. Les six gourmets ont particulièrement apprécié sa structure ferme. Cette mayonnaise est un succès, c'est sûr. Bien qu'elle soit un peu acide, la fraîcheur prédomine. "L'arrière-goût est moins gras que celui auquel je suis habitué avec la mayonnaise", déclare un membre du jury qui aime se présenter comme un expert en sauces.

"Cette mayonnaise est la mayonnaise non végétale", s'accordent finalement les cinq autres. Faux.

Une collègue qui était convaincue que la mayonnaise qu'elle avait goûtée était celle de Devos & Lemmens, devrait faire attention à ne pas perdre sa crédibilité. "C'est la mayonnaise classique de Devos & Lemmens, n'est-ce pas? C'est vraiment ma mayonnaise préférée!" C'est presque ça. "Cette mayonnaise est la mayonnaise non végétale", s'accordent finalement les cinq autres. Faux. Et bien joué Hellmans.

Verdict final

Vegan : 9/10

Original : 8/10

Testez vous-même

Vous trouverez ces deux mayonnaises chez Delhaize et Match.

Sauce bolognaise Bertolli

Classique vs vegan © DR

Ce qui est frappant ici, c'est que la sauce végétalienne Bertolli ne contient presque aucun morceau de légumes alors que la version originale en contient. Cette dernière contient aussi des morceaux de légumes visiblement plus nombreux et plus gros.

La sauce bolognaise vegan, àbase de soja, révèle son origine végétale par une odeur reconnaissable que les membres du jury ont rapidement décrite comme "l'odeur typique de la viande hachée vegan". Preuve s'il en faut que notre jury était composé de connaisseurs. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Un de ces gourmets insiste sur le fait que la sauce végane est une "vraie sauce bolognaise", en raison des morceaux de "viande" qu'il pense avoir goûtés. "C'est une belle sauce épicée, mais elle est plutôt sucrée", nous précise-t-on ensuite.

Au tour de la sauce bolognaise originale de Bertolli. Aux premières cuillerées de sauce qu'ils mangent avec empressement, les six comprennent rapidement qu'il s'agit de la variante avec la viande. Même notre membre si sûr de lui quelques minutes plus tôt, retourne sa veste. Cette sauce est appréciée de tous, bien que la plupart d'entre eux la trouvent un peu sucrée. "La sauce a un goût assez fade, elle pourrait être plus relevée et assaisonnée", déclare un membre. Nous en prenons note.

Verdict final

Vegan : 6/10

Original : 7/10

Testez vous-même

La version végane de la sauce bolognaise Bertolli se trouve chez Albert Heijn. La version originale est disponible dans presque tous les supermarchés.

Danio yaourt vanille

Classique vs vegan © DR

La première chose que nous présentons aux juges est le yaourt Danio végétalàla vanille. "Wow, c'est délicieux !""La vanille est très présente, mais elle est complétée par une acidité juste suffisante.""Très doux et crémeux", déclare un autre membre du jury. Rien que des éloges. L'ensemble du jury a trouvé que le yaourt avait une consistance assez épaisse, qu'il apprécie, "un peu comme un yaourt grec".

"Wow, c'est délicieux !"

Puis vient le fameux yaourt àla vanille non végétal, dont le goût est, de l'avis général, presque identique au précédent. "Ici, vous avez ànouveau cette petite pointe d'acidité, qui complète vraiment le tout." D'aucuns trouvent cette version légèrement moins sucrée que la végane. Et contrairement à cette dernière aussi, on nous précise qu'elle "offre un goût vaguement fromagé".

Verdict final

Vegan : 9/10

Original : 9/10

Testez vous-même

Le Danio végétalien est en vente chez Albert Heijn. Vous trouverez la version normale dans presque tous les supermarchés.

Glace Ben & Jerry's

Classique vs vegan © DR

Un consensus est immédiat ici. La Ben&Jerry's vegan est parfaite au niveau du goût, mais la différence entre les deux pots était claire. "La glace a un goût très agréable, le beurre de cacahuète et le sel du bretzel ressortent très bien, mais dans cette version, il me manque le goût crémeux de... la glace tout simplement", entend-on de la bouche d'un cobaye. "Cela me donne l'impression que je peux en manger en grande quantité" et "les gros morceaux de brownie font le reste!". "Vous ne vous sentez pas immédiatement repucomme avec la crème glacée", répond un autre testeur.

En ce qui concerne la version contenant du vrai lait, les experts notent qu'elles se valent certainement en termes de goût, "mais que celle-ci est beaucoup plus crémeuse", ce qui lui fait emporter l'adhésion générale. Les morceaux de pâte àbiscuits se marient très bien avec le goût du beurre de cacahuète", déclare un membre du jury.

Verdict final

Vegan : 8/10

Original : 9/10

Testez vous-même

Vous trouverez les version vegan entre autres chez Colruyt, Delhaize et Albert Heijne.

