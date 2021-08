Olivia Culliford aime la cuisine depuis toujours. Après plusieurs expériences plus au moins proches des fourneaux, elle sait aujourd'hui ce qu'elle veut: travailler dans la restauration. À 26 ans, elle lance son nouveau projet, celui d'un comptoir traiteur qui devrait ouvrir ses portes dans quelques mois. Rencontre avec une jeune femme passionnée.

Olivia a toujours adoré cuisiner. Après avoir fait un an d'études de diététique, elle commence un bachelier en Communication et Marketing. Dans sa tête, la restauration est un monde trop compliqué. Sa passion pour la cuisine, elle la redécouvre durant ses stages, notamment chez Jean-Michel Loriers, traiteur réputé en Belgique, où elle se retrouve parfois derrière les fourneaux, et se rend compte que c'est ça qui est fait pour elle.

Elle débute alors une formation chez le grand chef cuisinier français Alain Ducasse, à Meudon, tout près de Paris. Cette formation lui donnera accès à la profession de "cheffe entrepreneuse", comme préfère dire Olivia. Durant 4 mois, elle explore tous les fondamentaux de la cuisine: les techniques de cuisson, de découpes... "C'est la meilleure expérience de ma vie. C'est là que j'ai su ce que je voulais vraiment faire plus tard. C'est-à-dire travailler dans la restauration."

En janvier 2021, diplômée, elle revient à Bruxelles avec des projets plein la tête. Notamment celui d'ouvrir un comptoir traiteur. Un comptoir aux saveurs de la Méditerranée, coloré et varié. Mais aussi avec des produits locaux et de saison, préparés selon sa cuisine, "travaillée mais simple" avec ce "petit truc en plus" auquel on n'aurait pas pensé. Ce projet devrait aboutir d'ici la fin de l'année. En attendant, Olivia passe ses journées à tester de nouvelles recettes, et à dévorer de nombreux livres de cuisine, surtout ceux de Yotam Ottolenghi, chef anglo-israélien. "C'est mon dieu de la cuisine, je m'inspire beaucoup de son travail." Elle continue également à alimenter son compte Instagram @Foodyoli avec ses recettes simples et healthy. En voici déjà trois pour régaler vos papilles durant l'été.

Texte Pauline Lemaire

1. CUCUMBER AVOCADO ROLLS Ingrédients Pour le wrap: 1 concombre

6 tranches de filet de poulet

1 avocat Pour la tartinade: 150 g de Philadelphia

une poignée d'herbes fraîches

un trait de jus de citron

1 c à s d'huile d'olive

piment d'Espelette

gomasio/sel Préparation Commencer par éplucher un concombre dans le sens de sa longueur à l'aide d'un Econome. Poser les lamelles dans du papier absorbant quelques minutes afin d'en retirer un maximum d'eau. En attendant, préparer la tartinade au Philadelphia: mélanger le Philadelphia, les herbes fraîches, le jus de citron, l'huile d'olive, saler et poivrer. Ensuite, trancher l'avocat dans sa longueur. Pour le montage: Déposer les tranches de concombre sur une planche à découper et y disposer les tranches de filet de poulet ainsi que le mélange Philadelphia/ herbes fraîches et les tranches d'avocat. Assaisonner de piment d'Espelette, de gomasio et rouler le wrap. Les trancher pour obtenir de jolis petites bouchées. Idéal pour l'apéros ou le lunch!

2. TARTE TATIN DE TOMATES CERISES Ingrédients Pâte sablée: 125 g de farine

75 g de beurre

1 c à c d'herbes de Provence

2 c à s de parmesan râpé

1 pincée de sel

2 jaunes d'oeufs (1 pour la pâte, l'autre pour badigeonner)

3 c à s d'eau Garniture: 750 g de tomates cerises

4 c à s de vinaigre balsamique

4 c à s de cassonade

30 g de beurre

60 g de parmesan

1 gousse d'ail

2 oignons

1 burrata Préparation: Pâte sablée: Disposer la farine dans un récipient, ajouter le beurre à température ambiante en l'incorporant du bout des doigts. Ajouter les herbes, le parmesan et le sel, puis humidifier la préparation avec l'eau et le jaune d'oeuf, former une boule et laisser au frais 1/2 heure. Garniture: Dans une poêle, faire fondre le beurre, le sucre avec le vinaigre jusqu'à obtention d'un joli caramel. Ajouter les oignons émincés, le parmesan râpé et laisser compoter quelques minutes. Montage: Préchauffer le four à 210 degrés. Tapisser un moule de papier sulfurisé et déposer les tomates cerises coupées en deux puis la compotée d'oignons. Ensuite, couvrir la préparation avec la pâte sablée (rabattre si nécessaire) et la percer à l'aide d'une fourchette. Badigeonner avec un jaune d'oeuf. Enfourner pendant 20-25 minutes. Retourner délicatement la tarte sur une assiette, rajouter la burrata et servir aussitôt!

3. BOULETTES DE VOLAILLE AU TABOULÉ DE CHOU-FLEUR ET BROCOLI Ingrédients: Pour 2 personnes 300 g de haché de volaille

1/2 brocoli cru

1/2 chou-fleur cru

1 gousse d'ail

1/2 oignon

persil plat

jus de citron

graines de coriandre

flocons de piment

huile d'olive

sel et poivre

cumin Préparation: Râper les sommités du brocoli et du chou-fleur, assaisonner de jus de citron, huile d'olive, sel, poivre et réserver. Hacher l'ail, l'oignon et le persil plat. Les ajouter au haché de volaille avec le cumin, sel et poivre. Former des petites boulettes et faire chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter et faire revenir les boulettes pendant quelques minutes sur feu vif. Ensuite, ajouter les sommités (en garder un peu pour le dressage), avec 2 c à s d'eau, baisser le feu et couvrir pendant 5 à 10 min. Dresser les boulettes dans une assiette, ajouter le reste du chou-fleur et brocoli, parsemer de persil plat, de flocons de piments et déguster.

