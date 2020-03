En 2017, Matthieu Payet-Godel particpait à l'émission Le Meilleur Patissier. En mars 2020, il profite du confinement pour prodiguer ses cours de pâtisserie et partager ses recettes, grâcieusement, via les réseaux sociaux.

Ingénieur de formation, Matthieu Payet-Godel a décidé en 2017 de vivre sa passion en participant à l'émission à succès Le Meilleur Pâtissier, diffusée en Belgique sur RTL-TVI. Suite à cette expérience, il donnait jusqu'à récemment des cours de pâtisserie à Paris. Mais ça, c'était avant que la France ne soit confinée.

Depuis une semaine, depuis Noirmoutier en l'Île, le fringant jeune homme partage ses recettes, via son compte Instagram. Baptisées Recettes de confinement, ces préparations sont réalisées pas à pas, et donc faciles à reproduire chez soit, via les stories de ce compte.

A suivre pendant ces quelques semaines de confinement, pour acquérir les gestes et en ressortir en as de la pâtisserie.

