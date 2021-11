Devenus une instituttion en quelques semaines à peine, le restaurant liégeois Spratchies étend désormais son pouvoir de frappe au-délà de la Cité Ardente.

Il y a quelques semaines, on tirait ici même le portrait de Maxence Louis, initiateur de Spratchie's, adresse liégeoise dédiée au smash burger. En quelques semaines, ces burgers écrasés - afin "d'enclencher la célèbre réaction de Maillard,celle-là même permettant aux sucs de cuisson de caraméliser et ainsi conférer à la viande un côté croustillant, une saveur décuplée" comme le rappelait très pertinement Michel Verlinden, - étant devenus des musts à Liège. .

Le jeune chef a décidé d'exporter son coup de génie inattendu au-délà des ses terres natales, et en faire profiter les Bruxellois.

Ains, à partir du 18 novembre, ces petites merveilles seront disponibles à Bruxelles, mais uniquement à la livraison. Concoctées dans une ghost kitchen, elles seront livrées via Delivero, exclusivement. Les gourmands ont le choix entre trois burgers : les Signature, Classic ou Halloumi. Le menu est disponible avec les frites maison gauffrées et une boisson pour 15 euros. Pour en savoir plus sur les recettes et ingrédients, rendez-vous sur Spratchies-burger

Et pour commander ,deliveroo.be/fr/

L'objectif : tester l'attractivité du concept et des recettes sans faire d'investissement lourd; et selon le succès auprès des foodies buxellois , d'envisager une ouverture prochaine dans la capitale.

Notons qu'en termes de smash burger bruxellois, l'offre de Rambo rencontre un franc succès depuis janvier, date de son lancement, qui a lui aussi suscité un énorme enthousiasme.

