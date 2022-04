Pâques arrive à grands pas. C'est l'occasion de régaler les papilles des petits et des grands. Pourquoi ne pas changer de nos oeufs traditionnels? Voici quatre adresses gourmandes où dénicher des alternatives.

Traditionnellement, en Occident, c'est l'oeuf en chocolat qui est à l'honneur à Pâques, mais cela n'est pas forcément le cas pour le reste du monde. Cette année, que diriez-vous de confiseries venues d'ailleurs ? Le lapin pourrait avoir quelques nouveautés.

Seriez-vous tenté par un voyage au Japon, aux États-Unis, en Amérique latine ou encore en Orient ? Des épiceries proposent des douceurs culinaires d'autres horizons, et cela pour notre plus grand plaisir.

Ichiban

Cette boutique se situe au plein coeur de Bruxelles. C'est une épicerie japonaise bien connue des passionnés de manga. Elle propose plusieurs services : un coin café, une librairie et un rayon alimentation. Le tout dédié à la culture nippone. On peut par exemple y trouver des KitKat aux goûts surprenants (thé matcha, pomme cannelle, Cheesecake, melon, etc.), des mochis (gâteau de riz), des pukupukutai (gâteau en forme de poisson) ou encore les meijis, qui sont une sorte d'Oreo. Une large gamme de produits uniques importés directement de l'empire du Soleil levant se retrouvent dans cette enseigne ; ce qui plaira aux petits comme aux grands. Au Japon, la fête de Pâques n'est pas aussi populaire que chez nous. Les oeufs en chocolat ne sont pratiquement pas présents ; ce qui laisse place à des plats et des grignotages traditionnels.

104, boulevard Anspach, à 1000 Bruxelles.

Choco Shop

Une devanture qui se veut minimaliste, mais avec son American touch. Les rayons sont disposés un peu comme dans les supérettes de quartier aux États-Unis. Cette épicerie propose toutes sortes de sucreries : chocolats, chips, biscuits, berlingot, etc. Mais aussi des céréales, de la pâte à tartiner et des boissons venus des States. On a déjà tous regardé une série US où les protagonistes mangeaient les Twizzlers, ces fameux bonbons rouges torsadés, les petites perles de sucresNerds ou encore les cookies de la marque Hershey's. Sans oublier la Ring Pop, ce bonbon en forme de bague des années 70. Dorénavant, ces produits sont à notre portée. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges.

72, rue Eloy, à 1070 Bruxelles.

El Caribe

El Caribe est une référence au continent américain. C'est une épicerie latino-américaine qui a ouvert récemment dans la région liégeoise et plus exactement à Awans. Elle invite au voyage à travers sa décoration inspirée de La Havane et des différents produits qu'elle propose. C'est à la fois un restaurant où des tapas, hamburgers et divers cocktails tropicaux sont servis, mais aussi une supérette remplie de gourmandises en tout genre. Parmi celles-ci, on retrouve les biscuits Casino, les crackers de la marque Saltin Noel ou encore les sucettes Bon Bon Bum venues de Colombie. Des pâtisseries faites maison sont également de la partie.

199, rue de Bruxelles, à 4340 Awans.

Les roses de damas

Dans le monde arabe, la plupart des fêtes sont célébrées avec des plats et pâtisseries traditionnels. Par exemple, au Liban, pour le lundi de Pâques, il est d'usage de préparer le maamouls, qui est un sablé fourré de datte ou parfois de fruits secs comme la pistache.

Au Maroc, il y a les briwates, qui sont des chaussons feuilletés aux amandes et au miel. Aux Roses de Damas,unepâtisserie méditerranéenne située non loin de la Grand-Place, on trouve briwates, chebakiya, baklawa, loukoums, kaab el ghzal, etc. Un présentoir plein de couleurs reflétant la richesse de la cuisine orientale. Tout est disposé en forme de dune, un peu comme les épices dans les marchés marocains.

19, rue du marché aux Herbes, à 1000 Bruxelles.

Par Dounia Boussetta

Traditionnellement, en Occident, c'est l'oeuf en chocolat qui est à l'honneur à Pâques, mais cela n'est pas forcément le cas pour le reste du monde. Cette année, que diriez-vous de confiseries venues d'ailleurs ? Le lapin pourrait avoir quelques nouveautés. Seriez-vous tenté par un voyage au Japon, aux États-Unis, en Amérique latine ou encore en Orient ? Des épiceries proposent des douceurs culinaires d'autres horizons, et cela pour notre plus grand plaisir.Cette boutique se situe au plein coeur de Bruxelles. C'est une épicerie japonaise bien connue des passionnés de manga. Elle propose plusieurs services : un coin café, une librairie et un rayon alimentation. Le tout dédié à la culture nippone. On peut par exemple y trouver des KitKat aux goûts surprenants (thé matcha, pomme cannelle, Cheesecake, melon, etc.), des mochis (gâteau de riz), des pukupukutai (gâteau en forme de poisson) ou encore les meijis, qui sont une sorte d'Oreo. Une large gamme de produits uniques importés directement de l'empire du Soleil levant se retrouvent dans cette enseigne ; ce qui plaira aux petits comme aux grands. Au Japon, la fête de Pâques n'est pas aussi populaire que chez nous. Les oeufs en chocolat ne sont pratiquement pas présents ; ce qui laisse place à des plats et des grignotages traditionnels.Une devanture qui se veut minimaliste, mais avec son American touch. Les rayons sont disposés un peu comme dans les supérettes de quartier aux États-Unis. Cette épicerie propose toutes sortes de sucreries : chocolats, chips, biscuits, berlingot, etc. Mais aussi des céréales, de la pâte à tartiner et des boissons venus des States. On a déjà tous regardé une série US où les protagonistes mangeaient les Twizzlers, ces fameux bonbons rouges torsadés, les petites perles de sucresNerds ou encore les cookies de la marque Hershey's. Sans oublier la Ring Pop, ce bonbon en forme de bague des années 70. Dorénavant, ces produits sont à notre portée. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. 72, rue Eloy, à 1070 Bruxelles.El CaribeEl Caribe est une référence au continent américain. C'est une épicerie latino-américaine qui a ouvert récemment dans la région liégeoise et plus exactement à Awans. Elle invite au voyage à travers sa décoration inspirée de La Havane et des différents produits qu'elle propose. C'est à la fois un restaurant où des tapas, hamburgers et divers cocktails tropicaux sont servis, mais aussi une supérette remplie de gourmandises en tout genre. Parmi celles-ci, on retrouve les biscuits Casino, les crackers de la marque Saltin Noel ou encore les sucettes Bon Bon Bum venues de Colombie. Des pâtisseries faites maison sont également de la partie.Dans le monde arabe, la plupart des fêtes sont célébrées avec des plats et pâtisseries traditionnels. Par exemple, au Liban, pour le lundi de Pâques, il est d'usage de préparer le maamouls, qui est un sablé fourré de datte ou parfois de fruits secs comme la pistache. Au Maroc, il y a les briwates, qui sont des chaussons feuilletés aux amandes et au miel. Aux Roses de Damas,unepâtisserie méditerranéenne située non loin de la Grand-Place, on trouve briwates, chebakiya, baklawa, loukoums, kaab el ghzal, etc. Un présentoir plein de couleurs reflétant la richesse de la cuisine orientale. Tout est disposé en forme de dune, un peu comme les épices dans les marchés marocains.Par Dounia Boussetta