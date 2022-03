Une nouvelle brasserie a été inaugurée au coeur des Marolles à Bruxelles. Mazette! ne se contente pas de produire des bières, elle proposera également du pain pétri et cuit sur place et une petite restauration. Ses responsables ont opté pour une structure coopérative afin de piloter le projet.

Mazette! occupe un bâtiment qui logeait par le passé un autre café, le Skieven Architek, sur la place du Jeu de Balle où se tient un marché aux puces quotidien. La Régie foncière de la Ville de Bruxelles loue le local aux jeunes entrepreneurs.

"A travers la mobilisation de notre foncier, l'installation de Mazette est un exemple de la capacité de la Ville d'attirer et de soutenir des projets d'entrepreneuriat innovants. Mazette! à travers sa brasserie, son modèle coopératif vient renforcer le mix et l'identité commerciale des Marolles", déclare Fabian Maingain, échevin bruxellois des Affaires économiques. La conversion des lieux et l'acquisition du matériel représentent un investissement de 500.000 euros.

Toute la production, allant de pain au levain naturel à des boissons non-alcoolisées (limonades, thés glacés, kombucha...) en passant évidemment par des bières, sera exclusivement servie sur place. "La crise a constitué une opportunité pour mener une réflexion approfondie autour du projet de précisément développer un horeca post-Covid", situe Boris Feron l'un des fondateurs du projet. La coopérative regroupe des habitants du quartier, des citoyens qui adhèrent au projet (les zwanzeurs) et les travailleurs de Mazette, au nombre de 7 aujourd'hui.

Chaque citoyen peut entrer dans la coopérative à partir de 50 euros. Il aura ainsi l'un ou l'autre avantage lors de ses visites au café ou pourra prendre part à un brassin public...

