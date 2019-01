McDonald's : un Happy Meal végétarien désormais disponible pour les enfants

La chaîne de fastfood McDonald's propose désormais un Happy Meal végétarien dans ses restaurants au Royaume-Uni. Son contenu aurait été sélectionné par des citoyens anglais. En lançant ce premier menu pour enfant sans viande ni poisson, l'enseigne s'engage à agrandir sa carte et développer son offre végétarienne.

"Il existe une demande croissante pour la nourriture végétarienne partout dans le monde, et c'est formidable de voir McDonald's satisfaire les besoins de certains clients", affirme Lynne Elliot, directrice de Vegetarian Society, un organisme qui a participé au lancement de ce nouveau Happy Meal.

Pour réaliser ce nouveau menu, McDonald's a demandé de l'aide à sa communauté de jeunes têtes blondes. Enfants et parents sont venus tester différentes recettes de wrap vegan. Leur choix s'est finalement porté sur une galette enroulée autour d'un bâtonnet frit de pistou rouge, de ketchup et de laitue râpée. De quoi remplacer l'hamburger ou les nuggets traditionnels.

You asked for a vegetarian Happy Meal for your kids, so we joined up with @BritMums for the ultimate tasting session. Introducing the new Veggie Wrap! pic.twitter.com/LXmBEbEPX9