Près de 10.000 personnes sont attendues de vendredi à dimanche pour la 8e édition de "Namur Capitale de la bière et du terroir", ont indiqué jeudi les organisateurs. Pas moins de 40 brasseries seront représentées lors de cet événement, qui prendra à nouveau place sur l'esplanade de la Citadelle.

Au travers de ses 40 brasseurs venant de tout le pays, le rendez-vous namurois permettra de goûter près de 200 bières. L'Ecosse sera également mise à l'honneur avec un invité de marque: la célèbre brasserie écossaise BrewDog, qui proposera 21 breuvages différents à elle seule. "Trente pour cent des producteurs que nous accueillerons ne sont encore jamais venus", s'est réjoui Sébastien Legrain, l'un des organisateurs. "C'est aussi une fierté de recevoir BrewDog et dans l'ensemble, je pense que notre offre n'a jamais été aussi variée." Il sera ainsi possible de s'essayer à des bières sans gluten, sans alcool, bio ou vegan, alors que des foodtrucks permettront de déguster de nombreux produits locaux. Comme à l'accoutumée, une bière a été spécialement brassée pour l'événement. C'est cette fois avec la brasserie Bertinchamps de Gembloux que les organisateurs ont décidé de collaborer. Elle proposera en exclusivité la B+ Capitale, une bière à fermentation haute. Des dégustations commentées, un concours de dégustation à l'aveugle, un autre du meilleur serveur de bières amateur et même des ateliers pour apprendre à réaliser des cocktails à base de bières sont aussi au programme. Pour assurer l'ambiance, des concerts sont également prévus avec notamment Sttella qui se produira le samedi à 21h00. Le prix d'entrée est de 2 euros et de 5 euros pour ceux qui souhaitent uniquement venir le samedi soir.