Certaines statistiques résonnent parfois plus que d'autres dans notre cerveau matraqué de messages alarmants. C'est ce qui m'est arrivé début octobre, lorsque le Conseil supérieur de la santé a dévoilé ses douze commandements pour une meilleure alimentation.

Parmi ceux-ci, l'institution belge nous encourageait à limiter notre consommation de bidoche transformée industriellement à 30 g par semaine, sachant que la moyenne actuelle en Belgique est de 50-60 g pour les femmes et 80-85 g pour les hommes... par jour. Je me suis donc dit qu'il était grand temps de prendre le taureau par les cornes - ou plutôt les carottes par les fanes - et d'enfin supprimer de mon assiette steaks hachés, saucisses et autres vilaines cochonnailles. Ni une, ni deux, je me suis emparée d'un livre de ...