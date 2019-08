Dès le mois de septembre, une Chocolate Academy ouvrira ses portes aux amateurs et professionnels à Anvers. Le nouveau site au musée Chocolate Nation marque l'ouverture de la 23e Chocolate Academy du monde.

Callebaut produit du chocolat belge depuis 1911. Les recettes et le procédé de fabrication, de la fève au produit fini, sont transmis de génération en génération. Pour partager ces connaissances, Barry Callebaut a fondé la première Chocolae Academy à Wieze, il y a plus de 30 ans.

Aujourd'hui il y a trois académies dans le Benelux: à Wieze, Zundert et à Anvers. L'académie d'Anvers, installée dans les locaux de Chocolate Nation, est la première à enseigner également aux amateurs les secrets des techniques de base et des techniques plus pointues. Les sites de Wieze et Zundert restent réservés aux professionnels. Au cours de la prochaine année de formation, les trois Chocolate Academies du Benelux proposeront plus de 50 formations dans différents domaines. Elles seront données par les chefs de l'académie, mais aussi par 16 chefs (inter)nationaux de renommée mondiale dans leur domaine d'expertise.

Kristof Bastiaens, Sales Manager Gourmet Benelux : "Callebaut est depuis toujours le fournisseur de référence des chefs et chocolatiers dont les incroyables créations, réalisées à partir du meilleur chocolat belge, font le bonheur des consommateurs en Belgique et à l'étranger. Chocolat Nation fait, par ailleurs, la part belle aux artisans chocolatiers belges et partage l'expertise du procédé grâce auquel des fèves deviennent du chocolat. Quel meilleur endroit pour apprendre le métier que dans une Chocolate Academy en Belgique."

