L'agence provinciale Westtoer a décidé de placer l'année 2022, sous le signe de la gastronomie, baptisée "Het Lekkere Westen" ("L'Ouest savoureux"), cette campagne qui durera toute l'année sera incarnée par pas moins de 170 chefs chargés de mettre en valeur les atouts gastronomiques de la Flandre occidentale. Son ambassadeur est le chocolatier et chef cuisinier brugeois Dominique Persoone.

Avec 30 étoiles Michelin et 188 restaurants classés Gault&Millau, la province de Flandre occidentale est, selon ses propres termes, la province la plus gastronomique du pays.

Westtoer et Horeca Flandre occidentale ont donc sélectionné 170 chefs de Bruges, du Brugse Ommeland, du Kuststreek, du Leiestreek et du Westhoek pour présenter ensemble la gastronomie de la Flandre occidentale. Cette année, la sélection comprend 38 nouvelles adresses provenant de toute la province.

" Cette année thématique met également en avant les produits régionaux, les cafés uniques, les hébergements sympas et même les pique-niques originaux ", explique Sabien Lahaye-Battheu, président de Westtoer.

"Je suis fier d'endosser ce rôle, car au fil des ans, la Flandre occidentale s'est fortement profilée comme la province la plus savoureuse. Nos atouts contemporains et gastronomiques révèlent l'unicité culinaire de chaque région et ont un attrait international." Dominique Persoone, chocolatier (Bruges) et ambassadeur 2022

" Le Tasty West est donc une bonne raison de venir découvrir les trésors gastronomiques des quatre régions et de Bruges ". Les petites et grandes adresses racontent une histoire unique.

Par exemple, une centaine d'adresses d'hébergement présentent des petits-déjeuners régionaux et des arrangements avec des produits et boissons locaux.

C'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur une série de cafés authentique, mais aussi des circuits gastronomiques pour les cyclistes et les randonneurs. Sur le site Het Lekkere Westen, vous trouverez également plusieurs endroits pour un pique-nique à la ferme.

En automne prochain, l'expérience de la bière de Flandre occidentale et la gastronomie de la mer du Nord seront à l'honneur. Ainsi, en septembre, Het Lekkere Westen présentera un magazine de bière sur les brasseries de Flandre occidentale et leurs bières.

La Flandre occidentale compte 1/5 de toutes les étoiles Michelin belges 188 restaurants ont été référencés au Gault&Millau 70 % des fromages belges sont produits en Flandre occidentale 1/4 des agriculteurs biologiques belges se trouvent en Flandre occidentale 95 pour cent de la célèbre race bovine rouge paît en Flandre occidentale 564 produits régionaux ont été labellisés '100% Flandre Occidentale' La Flandre occidentale compte 58 brasseries La Flandre Occidentale compte 27 viticulteurs et 70ha de vignes La mer du Nord est une source de plus de 30 espèces de poissons différentes et savoureuses

