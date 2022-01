Ce plat typique de la cuisine polonaise, dont la forme et la pâte ressemblent à une sorte de raviole, ravira les papilles des plus exigeants.

Pour 4 personnes // Préparatifs 45 minutes //Préparation 20 minutes

Ingrédients

Pour la pâte : 375 g de farine, 1/2 c à c de sel, 3 oeufs, 1 c à s d'huile végétale

Pour la farce : 1 oignon, 1 c à s de beurre clarifié + 1 c à s de beurre, 200 g de choucroute, 2 clous de girofle, 3 à 5 baies de genévrier, 1 feuille de laurier, 2 c à s de vin blanc, 150 g de champignons, 2 brins de thym, 1 blanc d'oeuf, sel, poivre du moulin

Pour la finition : 1 oignon, 1 c à s de beurre clarifié, 4 c à s de beurre, 2 brins de thym

Préparation

1 Mettez la farine, le sel, les oeufs et l'huile dans un grand saladier. Pétrissez pour obtenir une pâte lisse et ferme. Couvrez et laissez reposer jusqu'à l'emploi.

2 Épluchez et émincez l'oignon. Faites chauffer le beurre clarifié dans une casserole et faites-y revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. Pressez la choucroute pour en extraire le liquide et incorporez-la. Ajoutez les épices et le vin et laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes. Réservez.

3 Nettoyez les champignons et coupez-les en lamelles ou en quartiers, selon leur taille. Faites chauffer le beurre dans une poêle et faites-y sauter les champignons. Salez, poivrez et ajoutez les feuilles de thym. Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que tout le liquide soit évaporé. Transvasez les champignons dans un grand saladier.

4 Retirez la choucroute de la casserole, avec le moins possible de jus. Ajoutez-la dans les champignons et mélangez soigneusement.

5 Abaissez finement la pâte sur le plan de travail fariné. Découpez-y des disques de 7 à 8 cm de diamètre. Badigeonnez les bords avec un peu de blanc d'oeuf.

6 Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition. Dressez environ 1 cuillère à café de farce au centre de chaque disque de pâte et rabattez la pâte par-dessus pour obtenir des demi-lunes. Appuyez sur les bords pour les sceller.

7 Faites cuire les pirojkis dans l'eau frémissante pendant 2 à 3 minutes. Remuez délicatement quand ils montent à la surface et laissez frémir encore 2 à 3 minutes. 8 Épluchez l'oignon pour la finition et coupez-le en petits dés. Faites chauffer le beurre clarifié et faites-y revenir l'oignon. Faites chauffer et brunir le beurre dans une grande poêle. Repêchez les pirojkis à l'aide d'une écumoire et passez-les dans le beurre. Remuez brièvement. 9 Juste avant de servir, parsemez les pirojkis d'oignon et de feuilles de thym.

