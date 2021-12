Le chef français Guy Savoy reste le meilleur au monde, a annoncé jeudi l'agrégateur La Liste, classement des 1.000 meilleurs restaurants de la planète, qui relève également la percée des Nordiques dans son palmarès 2022.

Conçu à partir d'une compilation de guides et de critiques gastronomiques, La Liste place en tête le restaurant triplement étoilé de Guy Savoy à la Monnaie de Paris, où l'on mange sa soupe signature d'artichaut à la truffe noire et brioche feuilletée aux champignons.

Guy Savoy qui est le premier du classement depuis 2017, seul ou ex-aequo, "continue de faire l'unanimité de tous les guides, de toutes les publications et des critiques gastronomiques. On ne le critique jamais", déclare à l'AFP Hélène Pietrini, directrice générale de La Liste.

Les Nordiques s'imposent dans le classement: le Suédois Björn Frantzén qui s'ancre dans le top avec son restaurant Frantzén à Stockholm (au 2e niveau avec sept autres établissements, 5e du classement) et son restaurant Zen à Singapour (niveau 6, place 47).

Le restaurant danois Geranium mené par le chef Rasmus Kofoed remonte aussi dans le classement en se positionnant au niveau 7, place 74.

Pour cette tendance, La Liste créée en 2015 sous l'impulsion du ministère français des Affaires étrangères comme une riposte au 50 Best, est sur la même longueur d'onde que son influent concurrent britannique auquel on reproche de snober les chefs français régulièrement absents des top 10.

Frantzén est numéro 6 du dernier classement 50 Best qui place en tête le restaurant danois Noma suivi de Geranium et ne distingue que trois français (Arpège d'Alain Passard numéro 23, Septime de Bertrand Grébaud (24) et Alléno Paris au Pavillon Ledoyen de Yannick Alléno (41).

"Il y a des cuisiniers nordiques en Asie et les pays baltes ont largement adopté les cuisines dites nordiques avec des produits locaux et préparations proches de la nature qui rompent radicalement avec la mode d'avant pour les cuisines moléculaires", souligne Jörg Zipprick, cofondateur et rédacteur en chef de La Liste.

La Liste qui se veut le "classement des classements" suit 25.000 restaurants dans 200 pays sur la base de guides, blogs et articles de presse et a une certaine notoriété en France, en Chine, en Corée et au Japon.

