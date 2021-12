Quel plaisir de déguster un morceau de chocolat noir de temps à autre! Ce serait même bon pour la santé, le cerveau, l'humeur, même pour les dents... Mais d'où viennent donc ces allégations? En droite ligne de l'industrie chocolatière!

De grands fabricants internationaux de chocolat ont investi des millions ces dernières décennies dans des études censées prouver les effets bénéfiques du cacao sur la santé. Ces études se focalisent sur la concentration de flavonols, des antioxydants, dans les fèves de cacao. Régulièrement, les médias évoquent de nouvelles découvertes sur l'effet positif des flavonols, en établissant à chaque fois un lien avec le chocolat, noir surtout. Cela influence évidemment notre perception de cette friandise, alors que jusqu'à présent, il n'a jamais été véritablement prouvé que le chocolat noir soit bon pour la santé. Si le taux de flavonols est certes plus élevé dans le chocolat noir que dans le chocolat au lait, il reste néanmoins limité. Pour absorber suffisamment de flavonols via le chocolat (et obtenir un effet similaire à celui mentionné dans les études), il faudrait manger au moins 100 g de chocolat par jour... ce qui représente une fameuse dose de graisse et de sucre. Vous pouvez croquer un petit carré de chocolat, car il peut avoir un effet sur l'humeur, mais n'en abusez pas!