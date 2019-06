Sushis à l'italienne à l'avocat et aux crevettes, rattes à la chantilly de betterave et rouleaux de riz au confit de canard, pousses de radis et cacahuètes et mini-croques de polenta à la feta et aux oeufs de caille: voici quatre amuse-bouche raffinés.

Sushis à l'italienne à l'avocat et aux crevettes,

Pour 4 | temps de préparation 20 minutes

Ingrédients : 1 avocat 2 c à soupe de jus de citron 4 belles crevettes décortiquées et dénervées 4 tranches de pain de mie sans croûte, 200 g de fromage frais 15 g de graines de sésame blanc Cresson pour la décoration

Coupez l'avocat en deux et ôtez le noyau. Détaillez la chair en lamelles et arrosez aussitôt du jus de citron. Coupez les crevettes en deux dans le sens de la longueur. Tartinez très finement un côté du pain avec le fromage frais. Enfoncez le pain dans les graines de sésame. Tartinez l'autre côté également avec le fromage frais. Salez et poivrez. Répartissez les lamelles d'avocat et les crevettes au centre. Enroulez et coupez-en deux en biais.

Rattes à la chantilly de betterave

Pour 4 | temps de préparation 30 minutes

Ingrédients : 8 pommes de terre ratte 1 betterave rouge cuite 1 c à soupe de balsamique 1 botte de radis, 24 jolies feuilles de betterave rouge 20 cl de crème liquide très froide

Epluchez et lavez les pommes de terre. Mettez-les dans une casserole d'eau bouillante salée et faites cuire 20 minutes. Pendant ce temps, épluchez la betterave rouge et coupez-la en morceaux dans un mixeur. Ajoutez le balsamique, salez et poivrez, puis mixez jusqu'à l'obtention d'une purée fine. Versez la purée de betteraves dans un saladier. Lavez et épluchez les radis. Coupez-en quelques-uns en rondelles de manière à avoir vingt-quatre rondelles. Disposez les feuilles de betterave dans des mini-assiettes. Égouttez les pommes de terre et laissez-les tiédir. Coupez chaque pomme de terre en trois rondelles épaisses. Posez chaque rondelle de pomme de terre sur une feuille de betterave. Montez la crème en chantilly bien ferme et incorporez-la délicatement à la purée de betteraves. Garnissez chaque rondelle de pomme de terre d'une cuillère de chantilly à la betterave. Mettez le reste dans des petites coupelles. Décorez les canapés de rondelles de radis et servez aussitôt.

Rouleaux de riz au confit de canard, pousses de radis et cacahuètes

Pour 4 | temps de préparation 35 minutes

Ingrédients : 2 échalotes roses 30 g de cacahuètes 2 cuisses de canard confites 6 galettes de riz 1 barquette de pousses de radis pour la décoration

Pelez et hachez les échalotes. Concassez finement les cacahuètes. Récupérez la graisse de canard autour des cuisses confites et réservez-la dans une poêle. Retirez la peau des cuisses et effilochez finement la chair. Faites chauffer la graisse de canard et faites-y revenir les échalotes sur feu doux en remuant. Ajoutez les cacahuètes concassées et la chair de canard. Poivrez et retirez du feu. Trempez une galette de riz dans un saladier d'eau pour la ramollir, puis posez-la sur un linge humide. Garnissez le centre de préparation au canard. Rabattez les deux côtés de la galette de riz sur la garniture, puis roulez la galette sur elle-même en enfermant la garniture à l'intérieur et en serrant bien pour obtenir un petit boudin. Coupez-le en deux. Posez les rouleaux debout dans un plat de service et garnissez le dessus de pousses de radis. Recommencez l'opération.

Mini-croques de polenta à la feta et aux oeufs de caille

Pour 4 | Temps de préparation 55 minutes

Ingrédients : 25 cl de lait

100 g de polenta

1 pincée de cinq baies

1 feuille de nori séchée

250 g de feta

12 oeufs de caille,

1 c à soupe d'huile d'olive

Portez le lait et 25 cl d'eau à frémissement dans une grande casserole. Ajoutez une pincée de sel, puis versez la polenta en pluie tout en mélangeant vivement. Faites cuire sur feu doux pendant 45 minutes, en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que la polenta se décolle des parois de la casserole. Salez et ajoutez le cinq baies. Mélangez. Versez la polenta dans un grand moule rectangulaire chemisé de papier cuisson huilé, de manière à avoir une couche d'1 cm. Détaillez la feuille de nori en petites lanières très fines et parsemez-en la moitié sur la surface de la polenta. Tapez légèrement le moule sur le plan de travail pour égaliser la surface, puis laissez refroidir. Démoulez la polenta et découpez-la en petits rectangles biseautés. Découpez la feta en petits rectangles de la même taille que ceux de polenta. Superposez un rectangle de polenta, un rectangle de feta, puis un nouveau rectangle de polenta. Cassez les oeufs de caille dans un bol. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle antiadhésive. Versez-y doucement les oeufs de caille et faites les cuire jusqu'à ce que les blancs soient coagulés. Salez légèrement, puis découpez le blanc autour de chaque jaune avec un emporte-pièce. Posez un oeuf de caille sur chaque croque de polenta à la feta. Parsemez du reste de la nori séchée et servez aussitôt.