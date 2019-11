Calendrier de l'avent Mary, 24 pralines, 34, euros

La maison bruxelloise Mary fête cette saison ses 100 ans. Et pour patienter jusqu'à Noël, son calendrier décoré des vitrines de ses boutiques bruxelloises et anversoises, recèle de 24 pralines, dont deux ont été créées pour l'occasion : la Mary Xmas, une fine coque de chocolat noir garnie de caramel aux noix de Pécan et éclats de spéculoos et la Jingle Bell , une enveloppe de chocolat noir est agrémentée de praliné de noisettes à l'ancienne et pâte de fruits mandarine.