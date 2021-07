Si les goûts en matière de cocktails différent en fonction des régions du monde, certains remportent presque tous les suffrages.

Cruise Croatia a épluché les datas des moteurs de recherche pour établir la liste des cocktails les plus populaire dans le monde. Sur la première marche, on retrouve le Mojito. C'est le cocktail le plus populaire au monde puisque plus de la moitié (56 %) des pays lui donne la préférence. Vient ensuite le mimosa (champagne et jus d'agrume frais) et la Pina Colada. On notera que le site spécialisé drinksint a demandé à 100 des meilleurs bars dans le monde d'établir une liste de leurs cocktails les plus vendus. A la première place du podium on retrouve (depuis sept ans) le Old Fashioned, suivi du Negroni et du Daiquiri. Le Mojito n'étant lui qu'en dixième position et la Pina Colada n'étant même pas dans le top 30 (à la place 32).

Et en Europe ?

Cruise Croatia a aussi établi une liste pour l'Europe qui diffère légèrement. Si le Mojito reste en tête, il est suivi de près par l'Aperol Spritz. Voici les 11 cocktails les plus appréciés en Europe, mais chaque pays à sa préférence

Ainsi Belgique, France et Pays-Bas, c'est le Mimosa.

En Islande, Norvège, Estonie, Allemagne, Autriche, Italie, Grèce et Turquie, Monténégro on préfère le Mojito

Au Danemark, Pologne, Ukraine, Biélorussie, Hongrie, Roumanie, Luxembourg, Suisse et Slovénie on préfère l'Aperol Spritz. Espagne, Bulgarie, Monténégro, Croatie c'est le Bloody Mary.

En Moldavie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Croatie c'est le Martini. En Lituanie, République-Tchèque, Slovénie, Croatie, Chypre c'est la Piña Colada. En Irlande et en Albanie, on préfère le Sex on the Beach alors qu'au Royaume-Uni rien ne détrône Le Negroni et en Suède c'est le Moscow Mule. La Caïpirinha est le cocktail préféré au Portugal et le Whiskey Sour en Irlande.

Les recettes

Le Mojito

Mais aussi:

>>> La recette du Mojito glacé

>>> Un Mojito sans alcool

Le Mimosa

Versez 4 cl de jus d'orange dans une flûte et complétez délicatement avec 8 cl de champagne brut.

La Pina colada

Et pour sa version virgin

Aperol Spritz

Il vous faut 3 cl d'Apérol (ou n'importe quel autres liqueur d'alcool à base d'agrumes), 6 cl de Prosecco ou de vin mousseux sec, de l'eau pétillante. Versez les ingrédients successivement dans un grand verre à pied. Accompagnez-le de glaçons et d'une rondelle de citron ou d'orange. Dégustez !

Lire aussi: L'Aperol Spritz: d'une boisson de soldats à un cocktail instagrammable

Bloody Mary

Pour 1 verre: 25 ml de botan Juniper Garden ( ou de la vodka), 100 ml de jus de tomate, 1 c à s de jus de citron vert, 5 gouttes de sauce Worcester, 3 gouttes de Tabasco, 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre, 1 brin de romarin, 1 brin de myrte ou un morceau de céleri. Verser tous les ingrédients dans un verre. Bien mélanger avec une longue cuillère ou une baguette. Y ajouter des glaçons et garnir des brins de romarin ou de myrte.

Le Negroni

Il a fêté ses 100 ans en 2019. La légende? Par un beau jour de 1919, le comte Camillo Negroni s'apprête à commander son traditionnel Americano quand il décide qu'il est temps de changer. Inspiré par son dernier voyage à Londres, il demande au bartender d'y ajouter un trait de gin plutôt que de l'eau gazeuse. Celui-ci s'exécute en apposant une rondelle d'orange afin de faire la différence avec l'Americano (orné, lui, d'une tranche de citron). Le Negroni est né. Beaucoup de mixologistes pensent que le quartier d'orange qui accompagne la mixture est un crime effroyable. C'est vous qui voyez...

La recette pour un verre: 1 1/2 shot (1 shot = 30ml) de Tanqueray London Dry Gin, 1 1/2 shot de Campari Bitter, 1 1/2 shot de vermouth rouge Martini Rosso. Dans un verre à whisky rempli de glaçons, verser tous les ingrédients. Bien mélanger. Décorer (ou pas) d'une rondelle d'orange.

Ou pour varier :

Le Negroni blanc

Pour 1 verre: 4,5 cl de gin, 3 cl de vermouth blanc sec, 2 cl de liqueur de gentiane, un zeste de citron en guise de garniture. Mélanger tous les ingrédients avec des glaçons dans un shaker. Bien remuer. Verser le mélange à travers une passoire (pour que les glaçons restent dans le shaker) dans un verre à cocktail froid avec quelques glaçons frais. Servir avec un zeste de citron.

Negroni Virgin

Voici une intéressante et goûteuse version sans alcool de ce cocktail classique.

Ingrédients: 1 grenade, 25 cl de thé à l'hibiscus, zeste d'une orange, 1 clou de girofle, 1 anis étoilé, 1 poignée de baies de genévrier, soda, pétales de rose séchée. Pour le faux gin: 100 g de baies de genévrier, 1 artichaut

Préchauffer le four à 150 °C. Presser la grenade. Infuser le thé à l'hibiscus avec le zeste d'orange, le clou de girofle et l'anis étoilé. Presser les baies de genévrier et récupérer le jus. Préparer le faux gin en faisant griller au four les baies de genévrier et l'artichaut cru râpé. Laisser sécher. Plonger la préparation dans un bol d'eau froide. La réduire à feu doux pendant 10 min. Remplir un verre de glaçons, ajouter 2 cl de jus de grenade, 2 cl de thé à l'hibiscus, 2 cl de jus de baies et 2 cl de faux gin. Remuer longtemps. Ajouter le soda et décorer de pétales de rose.

Le Old Fashioned

Ingrédients: 50 ml de whisky, quelques gouttes d'Angostura bitter, 1 morceau de sucre brun1 tranche d'orange, glaçons

Préparation : Utiliser l'arrière d'une cuillère pour mélanger le morceau de sucre et les gouttes d'Angostura bitter dans un verre Old Fashioned. Ajouter un glaçon et 15 ml de whisky et remuer avec les morceaux de sucre jusqu'à ce que le glaçon ait à moitié fondu. Répéter l'opération trois fois. Puis, frotter la peau de l'orange sur le contour du verre avant d'ajouter une cerise et remuer.

