La troisième édition du concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles a été programmée le 21 mars prochain, après avoir été maintes fois reportée pour cause de Covid. L'appel à candidatures a officiellement été lancé mardi par l'office du tourisme régional visit.brussels.

Le titre de la meilleure croquette aux crevettes était jusqu'ici détenu par Cédric Mosbeux, de "Fernand Obb Delicatessen" à Saint-Gilles, qui l'a remporté à deux reprises. Ce dernier participera à nouveau, mais comme membre du jury cette fois-ci, aux côtés de journalistes gastronomiques et de chefs qui se serviront d'une grille de cotation de la panure, du goût et de la qualité des crevettes, notamment.

Cedric Mosbeux, fameux roi de la croquettes aux crevettes à Bruxelles © Belga Images

Les établissements souhaitant participer ont jusqu'au 4 mars pour se faire connaître.

Pour faire partie des candidats du concours lancé en 2018, ils doivent posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un Food Truck en activité et implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et proposer, à la carte, la petite reine de la gastronomie belge faite maison.

En 2019, 19 établissements avaient répondu présents. Outre "Fernand Obb", le top 5 des restaurants lauréats était composé de "The 1040", "Beaucoup Fish", "Le Rossini" et "Les caves d'Alex".

