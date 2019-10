Les 'premier cuisinier' et 'premier maître d'hôtel' de Belgique 2020 sont connus. Nicolas Tournay, chef du restaurant Mont à Gourmet à Gouy-lez-Piéton, a en effet remporté ce prestigieux concours culinaire désignant le meilleur cuisinier, organisé lundi à Bruges. Maxime Verstuyft, du restaurant Michel à Grand-Bigard, repart lui avec le titre de 'premier Maître d'hôtel'.

Lors de la finale de cette 67ème édition du prix Prosper Montagné, qui a eu lieu à l'école hôtelière et de tourisme Spermalie de Bruges, les différents finalistes du concours de cuisine ont dû présenter trois préparations originales. Les maîtres d'hôtel ont, eux, été jugés entre autres sur leur présentation, les compétences linguistiques, le talent d'organisation, l'accueil des invités, le dressage de table ou encore la compétence d'adapter un menu spontanément.

Le club gastronomique Prosper Montagné a été fondé en 1952. Cette ASBL réunit les plus grands noms du monde culinaire de Belgique et organise chaque année les concours de 'premier cuisinier' et 'premier maître d'hôtel' de Belgique.