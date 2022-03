Börek aux scampis

Pour 8 pièces

Préparatifs: 20 minutes - Repos: 1 heure - Préparation: 10 minutes

4 grands scampis crus, décortiqués, déveinés et hachés,

100 g de halloumi, grossièrement râpé,

100 g de feta grecque, grossièrement râpée,

2 c à s de persil plat, haché,

1 c à c de piment chili turc séché (isot),

2 jaunes d'oeufs,

6 feuilles de pâte filo,

huile pour friture,

1 c à c de graines de cumin noir (nigelle)

null © DR

Préparation

1. Dans un plat, mélangez les scampis hachés avec les deux fromages râpés, le persil et le piment isot. Incorporez les jaunes d'oeufs et mélangez pour obtenir une masse homogène.

2. Découpez la pâte filo en bandes de 9 x 45 cm et réservez les bandes de pâte que vous n'utilisez pas immédiatement sous un torchon humide. Superposez 2 bandes de pâte et garnissez une extrémité de 2 cuillère à soupes de farce. Rabattez un coin de pâte au-dessus de la farce afin de former un triangle. Continuez de plier d'un bord à l'autre en forme de triangle jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une face de pâte libre. Badigeonnez-la avec de l'eau et repliez-la. Appuyez pour bien sceller l'ensemble. Coupez l'éventuel excédent de pâte. Répétez avec le reste de pâte et de farce et laissez sécher les chaussons 1 heure au frigo.

3. Faites chauffer l'huile dans une grande casserole profonde à 180°C. Faites-y frire les börek par portions jusqu'à ce qu'ils soient dorés (3 à 4 minutes), en les retournant de temps en temps. Égouttez-les sur du papier absorbant. Juste avant de servir, saupoudrez- les de graines de cumin noir.

CONSEIL: Le piment isot est aussi vendu sous le nom de piment chili Urfa ou flocons de piment Urfa, voire sous la dénomination turque Isot Biber. Son goût est plus fruité que réellement piquant.

Muhammara (sauce dip syrienne)

Pour 4 personnes

Préparatifs: 20 minutes - Repos: 10 minutes

500 g de poivrons rouges allongés,

30 g de pain blanc de la veille,

3 gousses d'ail,

100 g de cerneaux de noix,

2 c à c de harissa,

2 c à c de sirop de grenade,

1 à 2 c à c de jus de citron,

1 c à c de cumin en poudre,

feuilles de thym,

60 ml d'huile d'olive,

sel

© DR

Préparation

1. Faites chauffer le gril du four. Rincez les poivrons et coupez-les en deux dans la longueur. Placez-les dans un grand plat allant au four, peau vers le haut et enfournez-les jusqu'à ce que la peau noircisse. Transvasez-les dans un plat, couvrez avec du film alimentaire et laissez reposer 10 minutes. Ôtez alors la peau des poivrons et hachez la chair.

2. Retirez les croûtes du pain et coupez la mie en dés. Épluchez et émincez l'ail. Faites griller les noix dans une poêle sans matière grasse puis laissez refroidir.

3. Mettez la chair de poivron dans un petit hachoir avec le pain, l'ail et les noix et mixez pour réduire en purée avec la harissa, le sirop de grenade, le jus de citron, le cumin, le sel et l'huile.

4. Répartissez la sauce dip dans des bols, décorez avec du thym et servez immédiatement, par exemple avec des bouts de pain grillé

.

Potimarron au four au miel, sauce à la coriandre

Pour 4 personnes

Préparatifs: 25 minutes - Préparation: 30 minutes

1,5 kg de potimarron,

2 c à s de miel,

3 c à s de jus de citron vert + 2 citrons verts bio,

60 g de pignons de pin,

2 gousses d'ail,

2 poignées de coriandre,

250 g de yaourt,

6 c à s d'huile d'olive,

sel,

poivre noir du moulin

© DR

Préparation

1. Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une plaque de papier cuisson.

2. Nettoyez le potimarron et coupez-le en tranches fines. Dans un saladier, mélangez 1 cuillère à soupe de miel avec 2 cuillères à soupe de jus de citron vert et 2 cuillères à soupe d'huile. Salez, poivrez. Placez-y les tranches de potimarron et mélangez pour les enrober de sauce. Répartissez-les sur la plaque de cuisson et enfournez 30 minutes.

3. Pendant ce temps, faites griller les pignons dans une poêle sans matière grasse. Réservez environ 2 cuillères à soupe pour la finition. Épluchez l'ail. Rincez et séchez la coriandre et réduisez-la en purée avec le reste des pignons, l'ail, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert et 2 cuillères à soupe d'huile. Salez, poivrez.

4. Coupez les citrons verts en morceaux. Étalez un peu de yaourt sur les assiettes. Dressez les tranches de potimarron par-dessus ainsi que les morceaux de citron vert. Ajoutez quelques cuillerées de sauce à la coriandre et parsemez avec le reste des pignons. Juste avant de servir, nappez du reste d'huile et de miel.

Feuilletés à la viande et dukkah

Pour 4 personnes

Préparatifs: 20 minutes - Préparation: 35 minutes

1 oignon,

1 gousse d'ail,

1 carotte,

250 g de viande hachée,

2 oeufs,

2 c à s d'amandes en poudre,

2 c à c de dukkah,

1 c à c de paprika en poudre,

1 rouleau de pâte feuilletée,

1 c à s de lait,

1 c à s d'huile végétale,

sel,

poivre noir du moulin

© DR

Préparation

1. Épluchez l'oignon, l'ail et la carotte et découpez- les en julienne. Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites-y revenir les légumes. Laissez refroidir dans un saladier.

2. Mélangez les légumes refroidis avec la viande hachée, 1 oeuf, la poudre d'amandes, 1 c à c de dukkah et le paprika en poudre. Salez et poivrez.

3. Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Battez légèrement le deuxième oeuf avec le lait.

4. Coupez la pâte en 8 rectangles. Répartissez la farce au centre de 4 rectangles. Badigeonnez les bords de pâte avec l'oeuf battu et posez un deuxième rectangle par-dessus en appuyant bien sur les bords.

5. Posez les rectangles sur la plaque de cuisson. Badigeonnez le haut avec l'oeuf battu et saupoudrez avec le reste de dukkah. Faites dorer au four pendant 25 minutes environ. Si désiré, servez accompagné de yaourt.

Pour 8 piècesPréparatifs: 20 minutes - Repos: 1 heure - Préparation: 10 minutesPréparation1. Dans un plat, mélangez les scampis hachés avec les deux fromages râpés, le persil et le piment isot. Incorporez les jaunes d'oeufs et mélangez pour obtenir une masse homogène. 2. Découpez la pâte filo en bandes de 9 x 45 cm et réservez les bandes de pâte que vous n'utilisez pas immédiatement sous un torchon humide. Superposez 2 bandes de pâte et garnissez une extrémité de 2 cuillère à soupes de farce. Rabattez un coin de pâte au-dessus de la farce afin de former un triangle. Continuez de plier d'un bord à l'autre en forme de triangle jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une face de pâte libre. Badigeonnez-la avec de l'eau et repliez-la. Appuyez pour bien sceller l'ensemble. Coupez l'éventuel excédent de pâte. Répétez avec le reste de pâte et de farce et laissez sécher les chaussons 1 heure au frigo. 3. Faites chauffer l'huile dans une grande casserole profonde à 180°C. Faites-y frire les börek par portions jusqu'à ce qu'ils soient dorés (3 à 4 minutes), en les retournant de temps en temps. Égouttez-les sur du papier absorbant. Juste avant de servir, saupoudrez- les de graines de cumin noir.CONSEIL: Le piment isot est aussi vendu sous le nom de piment chili Urfa ou flocons de piment Urfa, voire sous la dénomination turque Isot Biber. Son goût est plus fruité que réellement piquant.Pour 4 personnesPréparatifs: 20 minutes - Repos: 10 minutesPréparation1. Faites chauffer le gril du four. Rincez les poivrons et coupez-les en deux dans la longueur. Placez-les dans un grand plat allant au four, peau vers le haut et enfournez-les jusqu'à ce que la peau noircisse. Transvasez-les dans un plat, couvrez avec du film alimentaire et laissez reposer 10 minutes. Ôtez alors la peau des poivrons et hachez la chair. 2. Retirez les croûtes du pain et coupez la mie en dés. Épluchez et émincez l'ail. Faites griller les noix dans une poêle sans matière grasse puis laissez refroidir. 3. Mettez la chair de poivron dans un petit hachoir avec le pain, l'ail et les noix et mixez pour réduire en purée avec la harissa, le sirop de grenade, le jus de citron, le cumin, le sel et l'huile. 4. Répartissez la sauce dip dans des bols, décorez avec du thym et servez immédiatement, par exemple avec des bouts de pain grillé.Pour 4 personnes Préparatifs: 25 minutes - Préparation: 30 minutes Préparation1. Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. 2. Nettoyez le potimarron et coupez-le en tranches fines. Dans un saladier, mélangez 1 cuillère à soupe de miel avec 2 cuillères à soupe de jus de citron vert et 2 cuillères à soupe d'huile. Salez, poivrez. Placez-y les tranches de potimarron et mélangez pour les enrober de sauce. Répartissez-les sur la plaque de cuisson et enfournez 30 minutes. 3. Pendant ce temps, faites griller les pignons dans une poêle sans matière grasse. Réservez environ 2 cuillères à soupe pour la finition. Épluchez l'ail. Rincez et séchez la coriandre et réduisez-la en purée avec le reste des pignons, l'ail, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert et 2 cuillères à soupe d'huile. Salez, poivrez. 4. Coupez les citrons verts en morceaux. Étalez un peu de yaourt sur les assiettes. Dressez les tranches de potimarron par-dessus ainsi que les morceaux de citron vert. Ajoutez quelques cuillerées de sauce à la coriandre et parsemez avec le reste des pignons. Juste avant de servir, nappez du reste d'huile et de miel.Pour 4 personnesPréparatifs: 20 minutes - Préparation: 35 minutesPréparation1. Épluchez l'oignon, l'ail et la carotte et découpez- les en julienne. Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites-y revenir les légumes. Laissez refroidir dans un saladier. 2. Mélangez les légumes refroidis avec la viande hachée, 1 oeuf, la poudre d'amandes, 1 c à c de dukkah et le paprika en poudre. Salez et poivrez. 3. Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Battez légèrement le deuxième oeuf avec le lait. 4. Coupez la pâte en 8 rectangles. Répartissez la farce au centre de 4 rectangles. Badigeonnez les bords de pâte avec l'oeuf battu et posez un deuxième rectangle par-dessus en appuyant bien sur les bords. 5. Posez les rectangles sur la plaque de cuisson. Badigeonnez le haut avec l'oeuf battu et saupoudrez avec le reste de dukkah. Faites dorer au four pendant 25 minutes environ. Si désiré, servez accompagné de yaourt.