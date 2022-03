SALADE D'AUBERGINES AU CITRON CONFIT

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes - Repos 30 minutes - Préparation 10 minutes

3 aubergines, 1 poivron rouge, 2 gousses d'ail, 10 g de citron confit, en conserve, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1 c à c de paprika en poudre, 2 c à s de persil, haché, 2 c à s de jus de citron, 3 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin

1 Rincez les aubergines et coupez-les en petits dés. Saupoudrez de sel et laissez dégorger dans une passoire 30 minutes. Épongez avec du papier absorbant. Allumez le gril du four.

2 Pendant ce temps, rincez le poivron, coupez- le en deux et posez les demi-poivrons dans un plat allant au four, face coupée vers le bas. Enfournez sous le gril jusqu'à ce que la peau noircisse. Couvrez le plat, laissez reposer 5 minutes puis ôtez la peau. Coupez la chair en petits morceaux. Épluchez et émincez l'ail.

3 Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites-y sauter les aubergines 6 à 7 minutes. Ajoutez l'ail en fin de cuisson, laissez refroidir puis mettez l'aubergine dans un saladier avec le poivron. Hachez finement la peau du citron confit et ajoutez-la. Salez, poivrez puis ajoutez les épices, le persil et le jus de citron. Mélangez délicatement et servez dans des assiettes creuses.

SALADE DE BETTES

Pour 4 personnes

Préparatifs 15 minutes - Préparation 10 minutes

1 kg de bettes, 2 gousses d'ail, 1 c à c de cumin en poudre, 1 c à c de paprika en poudre, 2 c à s de jus de citron, 4 c à s d'huile d'olive, sel

1 Rincez les bettes et coupez-les en lanières. Faites-les blanchir pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante salée, puis égouttez-les.

2 Épluchez et émincez l'ail. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir l'ail. Ajoutez les bettes et les épices et laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes.

3 Salez, ajoutez le jus de citron et servez.

SALADE DE BETTERAVE À L'EAU DE ROSE

Pour 4 personnes

Préparatifs 15 minutes - Préparation 1 heure

1 kg de betteraves rouges, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1/4 de c à c de cannelle en poudre, 1 c à s de jus de citron, 1/2 c à s de miel, 1 c à c d'eau de rose, pétales de rose pour la décoration, 3 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin

1 Préchauffez le four à 180°C. Rincez les betteraves et salez-les légèrement . Enveloppez-les de papier aluminium et enfournez-les pendant 1 heure.

2 Après cuisson, laissez refroidir les betteraves, pelez-les et coupez la chair en dés. Mettez-les dans un saladier.

3 Mélangez les épices avec le jus de citron, le miel, l'eau de rose et l'huile. Salez, poivrez puis versez sur les betteraves.

4 Dressez les betteraves dans des assiettes creuses et décorez avec des pétales de rose.

Ces recettes sont extraites du hors série Le Vif Weekend Délices d'Orient, en vente en kiosque et ici hors-series/le-vif-weekend-recettes-delices-dorient

Pour 4 personnes Préparatifs 20 minutes - Repos 30 minutes - Préparation 10 minutes 3 aubergines, 1 poivron rouge, 2 gousses d'ail, 10 g de citron confit, en conserve, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1 c à c de paprika en poudre, 2 c à s de persil, haché, 2 c à s de jus de citron, 3 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin 1 Rincez les aubergines et coupez-les en petits dés. Saupoudrez de sel et laissez dégorger dans une passoire 30 minutes. Épongez avec du papier absorbant. Allumez le gril du four. 2 Pendant ce temps, rincez le poivron, coupez- le en deux et posez les demi-poivrons dans un plat allant au four, face coupée vers le bas. Enfournez sous le gril jusqu'à ce que la peau noircisse. Couvrez le plat, laissez reposer 5 minutes puis ôtez la peau. Coupez la chair en petits morceaux. Épluchez et émincez l'ail.3 Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites-y sauter les aubergines 6 à 7 minutes. Ajoutez l'ail en fin de cuisson, laissez refroidir puis mettez l'aubergine dans un saladier avec le poivron. Hachez finement la peau du citron confit et ajoutez-la. Salez, poivrez puis ajoutez les épices, le persil et le jus de citron. Mélangez délicatement et servez dans des assiettes creuses. Pour 4 personnes Préparatifs 15 minutes - Préparation 10 minutes 1 kg de bettes, 2 gousses d'ail, 1 c à c de cumin en poudre, 1 c à c de paprika en poudre, 2 c à s de jus de citron, 4 c à s d'huile d'olive, sel 1 Rincez les bettes et coupez-les en lanières. Faites-les blanchir pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante salée, puis égouttez-les. 2 Épluchez et émincez l'ail. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir l'ail. Ajoutez les bettes et les épices et laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes. 3 Salez, ajoutez le jus de citron et servez.Pour 4 personnes Préparatifs 15 minutes - Préparation 1 heure 1 kg de betteraves rouges, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1/4 de c à c de cannelle en poudre, 1 c à s de jus de citron, 1/2 c à s de miel, 1 c à c d'eau de rose, pétales de rose pour la décoration, 3 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin 1 Préchauffez le four à 180°C. Rincez les betteraves et salez-les légèrement . Enveloppez-les de papier aluminium et enfournez-les pendant 1 heure.2 Après cuisson, laissez refroidir les betteraves, pelez-les et coupez la chair en dés. Mettez-les dans un saladier. 3 Mélangez les épices avec le jus de citron, le miel, l'eau de rose et l'huile. Salez, poivrez puis versez sur les betteraves.4 Dressez les betteraves dans des assiettes creuses et décorez avec des pétales de rose.