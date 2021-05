Lentement mais sûrement, on est en train d'oublier le ceviche qui, pourtant, n'a jamais déçu ses incurables adeptes. Rapide à préparer, frais, léger, acidulé et épicé, il est capable de dégainer ses atouts à tout moment du repas: en amuse-bouche, en entrée ou en plat principal. Il est plus que temps de lui rendre sa célébrité bien méritée!

Pour 4 personnes



1. Cuire la patate douce avec la peau dans de l'eau salée. 2. Entre-temps, préparer la marinade. Eplucher et râper le gingembre. Rincer et râper le céleri. Couper le piment en fines rondelles. Mélanger le gingembre, le céleri et le piment avec le jus de cinq citrons verts. Réserver un citron pour le dressage. 3. Egoutter la patate douce et laisser refroidir. La peler et la couper en petits cubes. 4. Couper la daurade en morceaux. Faire tremper ceux-ci 10 min dans la marinade avec une pincée de sel. 5. En attendant, éplucher l'oignon rouge et le couper en très fines rondelles. 6. Répartir le poisson mariné et les cubes de patate douce dans les assiettes. Terminer avec les feuilles de coriandre et le citron vert râpé. Verser le reste de la marinade sur les assiettes. Saler et poivrer.