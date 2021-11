Balkans et Moyen-Orient se la partagent, au point qu'elle connaît un nombre invraisemblable de variantes. Chacun y va de sa petite touche, de son ajout d'épices qui fait la différence. Au bout du compte, se dessinent toujours les contours d'un plat qui rassure, que ce soit via la sauce béchamel (incontournable de la version grecque) ou de la rondeur des aubergines cuites au four.

Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour la béchamel:

Pour la béchamel:1. Préchauffer le four à 180 °C. Peler les pommes de terre et les cuire. Il faut qu'au bout de la cuisson, elles se tiennent afin de pouvoir les couper en tranches. 2. Trancher les aubergines à la mandoline (tranche d'environ 3 mm). Placer les tranches sur trois plaques du four. Les badigeonner d'huile à l'aide d'un pinceau. Enfourner 15 min. 3. Verser un fond d'huile d'olive dans une poêle. Y faire suer les oignons coupés très finement et les deux gousses d'ail pressées. Ajouter de la cannelle et du cumin selon le goût. Remuer. Cuire le haché et ajouter le concentré de tomate. Faire revenir le tout pendant 5 min et ajouter le paprika fumé. Bien mélanger. 4. Couper les pommes de terre en tranches de 3-4 mm. Les disposer au fond d'un plat à four, en prenant soin de boucher les intervalles avec des petits morceaux de patate. Placer les tranches d'aubergines par-dessus. Ne pas hésiter à les superposer. Ajouter le haché et terminer par une nouvelle couche d'aubergines. 5. Réaliser une béchamel (pas trop épaisse) en versant le beurre et la farine. Cuire d'abord à feu doux en remuant à intervalles réguliers pour amalgamer les deux ingrédients. Ajouter le lait et monter à feu moyen. Une fois que la sauce est à consistance, râper de la noix de muscade, saler et poivrer. 6. Saupoudrer le plat avec la viande, les aubergines et les pommes de terre de cannelle. Verser ensuite la sauce béchamel. Mettre au four pendant 30 min à 180 °C. Déguster. Astuce: pour une version végétarienne, il suffit de remplacer le haché par du seitan.