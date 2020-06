Pour célébrer l'arrivée de l'été et l'envie irrépressible qui nous saisit de préparer lunchs le midi en semaine et pique-niques le soir et le week-end, on a demandé à Cindy et Pauline de la néo-cantine Bonjour Colette de nous livrer quelques-unes de leurs recettes à succès. Au menu, des salades, des légumes rôtis et du couscous.

Située dans le quartier d'affaires à deux pas du Parc Royal, Bonjour Colette met depuis ses débuts il y a quelques années, la fraîcheur et la saisonnalité des ingrédients en priorité sur sa carte. Comme de nombreuses adresses, cette néo cantine du midi a dû imaginer des solutions pour survivre pendant le confinement, en l'occurence la vente à emporter. L'équipe a décidé de continuer dans ce sens, après la réouverture le 8 juin. Depuis cette date, il est possible de manger sur place, dans le respect des mesures de distanciation, mais aussi de venir retirer ses commandes sur place ou au quatre coins de la capitale.

Puisque l'été est désormais là et bien là, ces préparations légères et fraîches où le légume est roi, nous semblaient tout indiquées pour être partager avec nos lecteurs. C'est donc très naturellement que nous avons demandé à l'équipe de Bonjour Colette de nous confier quelques recettes savoureuses, qui nous permettrait de reproduire à la maison, les préparations saines et gourmandes de ce bar à légumes et à tartines bruxellois.

LES SALADES

Salade de chou pointu aux herbes

Ingrédients

1 chou pointu

Herbes fraiches : persil, basilic, menthe, coriandre

1 Citron

Huile d'olive, Sel & Poivre

. © DR

Préparation

Émincer le chou pointu en tranche de 1 cm.

Ciseler toutes les herbes.

Assaisonner le chou avec le jus du citron, l'huile d'olive, le sel & le poivre.

Cuire le chou pendant 15 mn - four préchauffé à 180°.

Attendre que le chou refroidisse et y intégrer toutes les herbes fraiches.

Rectifier l'assaisonnement si nécessaire

Salade de fenouil et pommes aux amandes

Ingrédients

2 fenouils

2 oignons rouges frais

1 pomme

des Amandes

des Olives noires

3 cuillère(s) à soupe d'huile d'olive

2 cuillère(s) à soupe de jus de citron

sel, poivre

. © DR

Préparation

Laver les fenouils et les couper en lamelles.

Émincer finement les oignons.

Détailler l'avocat en morceaux de 1 cm.

Mettre fenouils, pommes et oignons dans un saladier et les arroser d'huile d'olive et de jus de citron. Mélanger

Ajouter les amandes et les olives en copeaux, en éliminant les noyaux.

Rectifier l'assaisonnement si nécessaire

Salade de roquette, fraises et parmesan

Ingrédients

250 g de Fraises

50 g pignons de pin

50 g parmesan (en bloc)

100 g roquette

2 c à s huile d'olive

2 c à s vinaigre balsamique

sel & poivre

. © DR

Préparation

Rincer, sécher et équeuter les fraises. Les couper en deux.

Faire légèrement rôtir les pignons, à sec, dans une poêle antiadhésive.

Avec un coupeau-économe, tailler le morceau de parmesan en fins copeaux.

Rincer, essorer la roquette.

Préparer la vinaigrette : Mélanger l'huile avec le vinaigre, sel et poivre.

Mélanger délicatement tous les ingrédients

Rectifier l'assaisonnement si nécessaire

LES LEGUMES

Couscous au curcuma et aux herbes

Ingrédients

500 g de couscous fin ou moyen

1 gros bouquet d'herbes mélangées : coriandre persil menthe

1/2 cuillère(s) à café de curcuma en poudre

1 cuillère(s) à soupe d'huile d'olive

50 g de beurre

sel, poivre

. © DR

Préparation

Faire bouillir 1/2 litre d'eau (pour la semoule, c'est toujours la même quantité de semoule et d'eau - 1 pour 1)

Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole.

Ajouter la moitié du beurre, poivrer abondamment et ajouter le curcuma.

Mélanger 1 mn puis ajouter le couscous et remuer encore 1 mn. Verser l'eau et saler.

Couvrir

Rincer les herbes et les ciseler grossièrement, en éliminant les tiges les plus grosses.

emuer le couscous pour l'aérer au bout des 5 mn de cuisson, ajouter le reste de beurre et les herbes, sans cesser de remuer.

Rectifier l'assaisonnement si nécessaire

Carottes rôties aux graines de cumin et coriandre

Ingrédients

6 carottes

Graines de cumin

Graines de coriandre.

Sel, poivre et huile d'olive

. © DR

Préparation

Peler les carottes et couper les extrémités.

Couper les en 4 dans le sens de la longueur puis détailler des tronçons.

Dans un mortier, moudre des graines de coriandre et de cumin.

Ajouter les épices, l'huile d'olive, le sel et le poivre.

Enfourner pour 30 à 40 mn. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire

Néo cantine Bonjour Colette, bar à tatines et bar à salades, Rue de la Croix de Fer 49, 1000 Bruxelles. Pour commandes et infos : hello@bonjourcolette.be

